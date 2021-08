Xiaomi Mi Pad 5 : elle veut concurrencer l’iPad Pro pour moitié moins cher

Xiaomi propose de nombreux articles dans un grand nombre de catégories de produits. Mais du côté des tablettes, c'est assez calme : pas de produit depuis quatre ans. Le fabricant chinois vient de remédier à cela, en annonçant les Mi Pad et Mi Pad Pro.

Ce mardi 10 août, Xiaomi a présenté sa nouvelle gamme de tablettes, la première depuis quatre ans : les Mi Pad 5. Deux versions cohabiteront, une version « normale » et une version Pro.

Quel que soit le modèle, elles bénéficient d’un écran LCD de 11 pouces d’une définition de 2560 x 1600 pixels, soit une résolution de 275 PPI. Xiaomi promet une luminosité de 500 cd/m², un taux de contraste de 1500:1 et un taux de rafraichissement de 120 Hz.

Durant la présentation, Lei Jun, PDG de Xiaomi, s’est longtemps attardé à comparer l’écran du Mi Pad 5 avec celui de l’iPad Pro. Il a d’ailleurs fait de même pour comparer leur gestion du son.

Un stylet rechargeable

Autre annonce, la présence d’un stylet de 12,2 grammes, qu’il est possible de charger en le posant sur le dessus de la tablette. Autre accessoire visible durant la présentation : un clavier façon Magic Keyboard de l’iPad Pro et Air.

La tablette de Xiaomi est compatible True Tone, Dolby Vision et HDR10. Côté software, elle tourne sur une version adaptée aux tablettes de MIUI. Son autonomie repose sur une batterie de 8600 mAh. La tablette devrait peser 515 g et mesurer 6,86 mm d’épaisseur.

Passons aux différences entre les versions normale et Pro. La version simple n’est compatible qu’avec une charge 33 W, là où la version Pro propose du 67 W. Les SoC diffèrent également puisqu’on a d’un côté un Snapdragon 860 pour l’édition de base et de l’autre un Snapdragon 870.

La partie photo est aussi différente selon les modèles. La version normale propose un capteur de 13 mégapixels, et la version pro devrait proposer soit un duo 13 et 5 mégapixels, soit un duo 50 et 5 mégapixels.

Prix des Xiaomi Mi Pad 5

Pour s’offrir ces tablettes, il faudra débourser 1999 yuans (soit 263 euros HT si on fait une simple conversion) pour la version 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, 2299 yuans (environ 302 euros HT) pour la version avec 256 Go de stockage. Côté Mi Pad 5 pro, on devra débourser 2499 yuans (soit 329 euros HT) pour 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, 2799 yuans (soit 368 euros HT) pour 256 Go de stockage, et 3499 yuans (460 euros HT) pour la version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Les accessoires aussi sont payants et devraient être vendus séparément. On ne connaît pas encore sa date de disponibilité en France.