Xiaomi Mi Pad 5 : ces tablettes avec stylet vont être annoncées très bientôt

La marque a annoncé une date de lancement ce 10 août de sa nouvelle gamme de tablettes. Elle tease au passage le support du stylet.

Pourrait-on y lire un pied de nez à Samsung ? Alors que Xiaomi vient de passer devant le géant coréen dans le top mondial des vendeurs de smartphones, elle prévoit de lancer sa nouvelle gamme de tablettes avec les Mi Pad 5, la première tablette présentée par le constructeur en quatre ans, et ce juste un jour avant le Galaxy Unpacked de Samsung.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Pas de quoi perturber la grande messe de Samsung, d’autant que ces dates de lancement sont souvent prévues bien à l’avance, mais le clin d’œil est là.

Très probable stylet

On l’a appris, comme c’est le cas de plus en plus souvent, sur le réseau social chinois Weibo. Sur son compte, le géant chinois écrit ainsi : « C’est réglé ! Xiaomi Tablet 5, sortie le 10 août. »

Pour aller plus loin

Comparatif meilleures tablettes : quelle tablette tactile choisir en 2021 ?

La marque donne rendez-vous à 19h30 pour l’annonce officielle, on peut donc l’attendre à 13h30 en France métropolitaine.

Le visuel publié par la marque confirme le support d’un stylet par les Mi Pad 5. Selon une récente certification auprès de la FCC, il pourrait s’intituler le Xiaomi Smart Pen.

D’après la rumeur, le design de la future tablette de Xiaomi pourrait s’inspirer d’Apple et son iPad Pro, en étant vendu accompagné d’un clavier façon Magic Keyboard.

Trois modèles possibles

On s’attend à une gamme comportant trois modèles, tous équipés d’écrans IPS LCD de 10,9 pouces avec une définition de 2K et un taux de rafraichissement de 120 Hz. La différenciation s’opérerait sur les SoC, ces derniers allant du Qualcomm Snapdragon 870 pour le modèle le plus haut de gamme, en passant par le S860, pour arriver jusqu’à un Snapdragon 768G dans la version la plus accessible.

Le modèle haut de gamme proposerait un appareil photo principal de 48 mégapixels et une charge filaire rapide de 67 W. La version S860 proposerait un appareil 12 mégapixels et une charge de 22,5 W.