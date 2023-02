La petite tablette Realme Pad Mini est à son prix le plus bas

Celles et ceux qui cherchent une tablette efficace affichée à un prix très contenu pourront se tourner vers la Realme Pad Mini, qui n'a d'ailleurs jamais été aussi abordable sur Amazon : elle est en effet proposée à 137,40 euros au lieu de 179,99 euros.

Il y avait d’abord la Realme Pad, voici désormais sa version mini, la bien nommée Realme Pad Mini. En mai dernier, la marque chinoise, connue pour ses smartphones abordables, a introduit sa nouvelle tablette compacte très pratique à manipuler. Si son prix de lancement était déjà bas, son prix actuel la rend encore plus recommandable grâce à une promotion de 24 %.

Les points essentiels de la Realme Pad Mini

un format compact ;

un écran LCD IPS de 8,7 pouces ;

une bonne autonomie.

Initialement proposée à 179,99 euros, la tablette Realme Pad Mini est à présent affichée à 137,40 euros sur Amazon. Il s’agit là du prix le plus bas constaté sur la plateforme pour ce modèle.

Une petite tablette pratique

Pour proposer des tablettes abordables, les marques optent bien souvent pour un design tout en simplicité. C’est le cas pour la Realme Pad Mini, avec son format rectangulaire aux coins arrondis et son châssis en aluminium brossé au toucher doux. Malgré cette conception sobre, la tablette offre des lignes soignées, avec des bordures fines sur les côtés — mais plus épaisses en haut et en bas.

La prise en main de la Realme Pad Mini sera également facilitée par son petit format, qui s’apparente même à celui d’un grand smartphone, d’autant plus que la tablette a vocation à être tenue en mode portrait. Avec son épaisseur de 7,6 mm, son poids de 372 grammes et ses dimensions de 221,8 × 124,5 mm, elle ne pèsera clairement pas dans la main et pourra donc même s’adapter aux petites mains des enfants.

Un écran efficace et des performances suffisantes

Concernant son écran, la Realme Pad Mini embarque une dalle LCD IPS de 8,7 pouces, dotée d’une définition HD+ de 1 340 x 800 pixels. Un peu faible pour regarder sa série préférée dans les meilleures conditions, mais cela restera tout de même suffisant pour regarder des vidéos ponctuellement. La luminosité de l’écran sera, quant à elle, bien plus convaincante. Deux haut-parleurs stéréo sont d’ailleurs de la partie pour profiter d’une qualité sonore convenable.

Côté performances, cette Pad Mini est propulsée par un SoC Unisoc T616 de huit cœurs gravé en 12 nm, épaulée par un GPU Mali G51 cadencé à 750 MHz. Avec une telle configuration, la fluidité ne sera pas non plus exemplaire, et des effets de latence pourront se faire ressentir par moment, mais pour une tablette à ce prix et destinée à un usage plutôt familial, l’expérience sera amplement correcte. La navigation web, la lecture de vidéos ou encore la consultation de réseaux sociaux pourront s’effectuer sans trop d’encombres. En revanche, les jeux gourmands pourront difficilement être lancés, mais vous pourrez tout à fait jouer à des jeux en 2D. Par ailleurs, la Realme Pad Mini est animée par l’interface Realme UI « for Pad » fondée sur Android 11.

Une bonne autonomie

La Realme Pad Mini se démarque par une belle endurance. Équipée d’une batterie de 6 400 mAh, la tablette promet, selon la marque, une autonomie d’un peu plus de 15 heures en lecture vidéo. Une durée qui a été validée lors de notre test : on pourra donc tout à fait utiliser la tablette tout au long de la semaine. Côté recharge, on aura droit à une puissance maximale de 18 W. Avec un chargeur de 25W, on pourra passer de 5 % à 100 % de batterie en 2 h 20. Enfin, côté photo, on trouvera à l’arrière un capteur de 8 mégapixels, tandis que la caméra à l’avant, pratique pour les visioconférences et les appels vidéo, propose 5 mégapixels.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Realme Pad Mini.

