Realme Pad Mini : une tablette petit format de plus en plus abordable

Pour celles et ceux dont le budget est limité, la Realme Pad Mini est une tablette entrée de gamme qui pourrait bien vous plaire. Elle est proposée à un bon rapport qualité-prix, surtout maintenant qu'elle coûte seulement 149,99 euros.

Habitué aux smartphones, le constructeur Realme s’attaque cette fois au marché des tablettes et propose la Realme Pad. C’est le premier essai de la marque dans cette catégorie, et elle en vient même à concevoir une version Mini. C’est une tablette qui reprend l’idée de sa grande soeur, c’est-à-dire offrir des performances suffisantes pour les usages du quotidien avec un tarif contenu. Son rapport qualité-prix s’améliore encore, grâce à cette remise de près de 20 % sur Amazon.

Ce qu’on aime de la Realme Pad Mini

Son petit format

Sa puce entrée de gamme efficace

Sa bonne autonomie

Sans oublier son prix mini

Au lieu d’un prix barré à 179,99 euros, la tablette Realme Pad Mini s’affiche actuellement au prix de 149,99 euros seulement sur Amazon.

Une petite ardoise au design soigné

Au côté de la Realme Pad, un modèle vient compléter la gamme. Il s’agit de la Realme Pad Mini qui mise un format plus compact, avec sa diagonale de 8,7 pouces qui recouvre 84,59 % de la face avant, contre 10,4 pouces sur la version classique. La définition se limite à du HD+ (1340 x 800 pixels), mais elle reste suffisante pour regarder du contenu vidéo et offre un bon rendu sonore avec son haut-parleur stéréo.

Pour son prix, le design est bien travaillé. Elle est dotée d’un châssis en aluminium et une structure fine (7,6 mm d’épaisseur et 372 grammes). Sa conception permet de l’utiliser facilement à une main et de pouvoir l’emmener partout avec soi sans difficulté.

Pour les usages classiques

Équipée du processeur Unisoc T616 couplé jusqu’à 4 Go de RAM selon le modèle choisi, la Realme Pad Mini vous permettra tous les usages classiques d’une tablette moderne : jouer à des jeux 2D disponibles sur le Play Store, regarder des vidéos, surfer sur le net ou les réseaux sociaux et tout ça sans aucune difficulté. De plus, elle possède un lecteur de cartes microSD afin d’agrandir la capacité de stockage selon vos besoins. De quoi en ravir certains qui peuvent être très vite limités avec 32 Go de stockage interne.

Lorsqu’on allume la tablette, elle est par l’interface Realme UI « for Pad » basée sur Android 11. L’expérience utilisateur est fluide, intuitive et s’adapte correctement au format. Comme toutes les autres tablettes pas chères, elle ne brille pas sur sa partie photo, mais on trouve à l’arrière un capteur de 8 mégapixels, tandis que la caméra à l’avant, pratique pour les visioconférences et appels vidéo, propose 5 mégapixels.

Pour finir, côté autonomie, cette tablette petit format n’a pas à rougir avec sa batterie de 6 400 mAh. Avec une telle capacité, la batterie peut faire tenir l’appareil pendant au moins 1 à 2 jours en utilisation classique avant de tomber à 0 %. L’appareil présente aussi un port micro-USB, une prise jack 3,5 mm, et s’accompagne d’un chargeur de 18 W.

D’autres tablettes tactiles à petit prix

