Oppo Find X5, Pro et Lite : jusqu’à 380 euros de cadeaux pour le lancement

Oppo a récemment levé le voile sur sa nouvelle série Find X5, laquelle comprend trois smartphones. Tous sont dès à présent disponibles en précommande pour une sortie officielle le 24 mars prochain et le lancement s'accompagne de beaux cadeaux.

La marque Oppo a opéré quelques changements pour ses nouveaux smartphones de l’année 2022. Ils sont toujours au nombre de trois, mais la mention Neo pour le représentant du milieu de gamme n’est plus d’actualité. Vous aurez aussi sûrement remarqué que nous sommes passés de la série Find X3 à Find X5. Rassurez-vous, ce n’est pas une erreur de calcul, c’est simplement le fait que le chiffre 4 porte malheur en Asie.

Après les présentations officielles, les Oppo Find X5 (en version Lite, classique et Pro) sont aujourd’hui disponibles en précommande avec de nombreux cadeaux à la clé pour les early adopter.

Où précommander le Oppo Find X5 Pro ?

Le Oppo Find X5 Pro est le plus cher des trois. Le prix de vente conseillé est de 1 299 euros, mais la précommande vous permet d’obtenir pas moins de quatre cadeaux : des écouteurs sans fil Oppo Enco X, une montre connectée Oppo Watch Free, un chargeur à induction AirVOOC et une coque de protection en Kevlar.

Où précommander le Oppo Find X5 ?

Le Oppo Find X5 est le remplaçant du Neo et coûte tout de même 300 euros de moins que la version Pro. Des cadeaux sont aussi de la partie pour toute précommande du smartphone, en passant par les écouteurs sans fil Oppo Enco X, la montre connectée Oppo Watch Free et la coque de protection en Kevlar.

Où précommander le Oppo Find X5 Lite ?

Le Oppo Find X5 Lite est disponible à 499 euros, mais étant le moins des trois, ce smartphone ne bénéficie pas d’une offre de lancement avec des cadeaux offerts.

Tout savoir sur la série Find X5

Le Oppo Find X5 Lite est celui à la fiche technique la plus modeste, mais il présente tout de même de bons atouts par rapport à la concurrence de son milieu. Son écran de 6,4 pouces est AMOLED avec une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels, et il se paie même le luxe d’être rafraichi à 90 Hz. Les performances promettent ensuite d’être honorables avec un SoC Mediatek Dimensity 900, soit le même processeur qui équipe le OnePlus Nord CE 2, ici couplé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage extensible via microSD. Son autonomie semble être dans la moyenne avec une batterie de 4 500 mAh, mais la charge ultra rapide SuperVOOC de 65 W sera quant à elle un excellent atout pour récupérer des pourcentages en quelques minutes. En ce qui concerne la photo, on retrouve un triple capteur 64 + 8 + 2 mégapixels, ce qui est assez classique pour espérer un minimum de polyvalence avec une belle qualité des clichés quand les bonnes conditions lumineuses sont réunies.

Le Oppo Find X5 monte clairement en gamme, voire même plus que son prédécesseur le X3 Neo. L’écran AMOLED passe à une diagonale de 6,55 pouces, toujours avec une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels, mais le taux de rafraichissement grimpe ici jusqu’à 120 Hz pour une meilleure fluidité d’affichage. Dommage qu’il n’intègre ensuite pas le dernier processeur de Qualcomm, mais la puissance du smartphone est déjà très élevée grâce au Snapdragon 888 et aux 8 Go de RAM. Comme chez OnePlus, on retrouve un partenariat avec Hasselblad pour la photo, avec un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels également, ainsi qu’un téléobjectif de 13 mégapixels. L’autonomie est enfin rehaussée par rapport au modèle Lite avec un accumulateur de 4 800 mAh, de même pour la charge rapide SuperVOOC qui monte à 80 W. De plus, la charge sans fil AirVOOC de 30 W est de la partie.

Pour finir en beauté, le Oppo Find X5 Pro représente évidemment tout ce qu’il se fait de mieux en 2022. L’écran de 6,7 pouces est AMOLED LTPO avec une définition WQHD+ de 3 216 x 1 440 pixels et un taux de rafraichissement à 120 Hz et les performances sont assurées par le Snapdragon 8 Gen 1 et 12 Go de RAM, soit la plus puissante configuration du monde Android à l’heure où nous écrivons ces lignes. Pour la photo, on oublie cette fois-ci le microscope de l’ancien modèle pour revenir a du plus classique, avec un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif de 13 mégapixels avec un zoom optique x2 et hybride x5. La batterie est de 5 000 mAh et les systèmes de charge rapide et sans fil sont tout simplement impressionnants, avec seulement 17 minutes pour passer de 0 à 100 % en filaire et 47 minutes en induction 50 W.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Oppo Find X5 Pro.

