Notre sélection des meilleurs produits Tech en soldes à moins de 50 €

Si vous avez un petit budget pour ces soldes d'été, nous avons concocté pour vous une sélection des meilleurs produits Tech à moins de 50 euros.

Les soldes sont l’occasion de faire de bonnes affaires en ligne. Que cela soit pour vous faire plaisir ou pour faire un cadeau, les produits Tech pertinents à moins de 50 euros sont nombreux durant cette période. Tant qu’il est parfois difficile de s’y retrouver et de faire le tri. Nous avons donc sélectionné pour vous les meilleurs produits actuellement en promotion sous la barre des 50 euros.

JBL Go 3 : l’enceinte compacte à emmener partout

JBL est le spécialiste des enceintes compactes à prix mini. Normalement vendue aux alentours de 40 euros, la JBL GO 3 est diablement efficace pour sa taille. Très légère et recouverte entièrement d’un revêtement mesh, elle est résistante aux éclaboussures et à la poussière, étant certifié IP67.

Elle dispose du Bluetooth 5.1 pour la connectivité — mais pas de port jack. Malgré sa petite taille, son autonomie de 5 heures reste respectable.

En ce moment, elle est ainsi proposée à 34,90 euros au lieu de 39,90 euros sur Amazon, dans de nombreux coloris.

Xiaomi Mi Box S : la box Android pas chère

Des box Android TV 4K à petit prix, il en existe beaucoup, tout comme des dongles HDMI. Mais il faut reconnaître que la Xiaomi Mi Box S est parmi les premières sur le rapport qualité-prix.

Alors oui, ce produit date de 2018. Certes, on trouve Android 8.1 dessus, du Wi-Fi 5 et non 6, et du Bluetooth 4.2 seulement. Mais d’un autre côté, cette Mi Box S supporte de l’UHD/4K (3840 par 2160 pixels) à 60 images par seconde et est compatible HDR 10.

Habituellement, cette box Android TV est vendue au prix de 69,99 euros. Mais est elle aujourd’hui vendue à 49,99 euros durant les soldes d’été chez la Fnac. Une belle offre également disponible sur le site de Darty.

Vous voulez en savoir plus ? Lisez donc notre test détaillé de la Xiaomi Mi Box S.

Realme TV Stick 4K

Un dongle HMDI est capable de transformer n’importe quel téléviseur, même un peu ancien, en un moniteur intelligent. Le Realme 4K Smart Google TV Stick embarque Google TV, ancien Android TV, un des meilleurs systèmes d’exploitation pour avoir accès au multimédia et contenus en tout genre, notamment aux services de streaming vidéo.

Il suffit de brancher le Realme 4K Smart Google TV Stick en HMDI (2.1) à votre téléviseur. Il sera alimenté en USB-C. Pour propulser le tout, Realme a intégré une puce ARM avec un CPU quadricœur Cortex-A35, ainsi que 2 Go de mémoire RAM et 8 Go stockage interne, largement suffisant pour faire tourner tout cela.

Le 4K Smart Google TV Stick de Realme est proposé, en temps normal, à 69,99 euros. Il profite en ce moment de 33 % de réduction sur Cdiscount, ce qui le ramène à seulement 46,99 euros.

Razer Kishi pour Android : une manette smartphone bien pratique

La Razer Kishi se fixe aux deux extrémités de votre smartphone Android et offre une prise en main optimale pour jouer notamment aux FPS sur mobile.

La Razer Kishi est un excellent choix pour les adeptes du jeu mobile ou ceux souhaitant se lancer pleinement dans le Cloud gaming sur mobile. De la même façon, les amateurs de retrogaming y trouveront aussi leur compte.

Son prix habituel varie entre 110 euros et 90 euros. En ce moment pour les soldes, elle est bradée à seulement 49 euros sur Amazon, ce qui représente environ 50 % de réduction. Ne trainez pas !

Pour en apprendre plus sur cette manette de Razer et voir si elle pourrait vous convenir, vous pouvez lire notre test.

Xiaomi Smart Band 7 : le tout dernier bracelet connecté de Xiaomi

Le nouveau modèle de bracelet connecté de Xiaomi s’affiche à un tarif alléchant. L’écran AMOLED est désormais de 1,63 pouce, avec une définition de 490 par 192 pixels, ce qui le rend très agréable à utiliser au quotidien.

Il saura bien entendu accompagner toutes vos activités grâce à ses différents capteurs : podomètre, mesure de la fréquence cardiaque, analyse du sommeil ou encore la SpO2. Les sportifs pourront le choisir sans hésitation s’ils cherchent un produit à prix mini.

En effet, à peine sorti, le bracelet connecté Smart Band 7 de Xiaomi profite déjà d’une belle promotion de 20 euros pour les soldes d’été sur Amazon.

Retrouvez notre toute récente prise en main du Xiaomi Smart Band 7 pour en savoir plus.

Xiaomi Mi Home : la petite caméra qui veille

La Mi 360° Home Security Camera 2K Pro de Xiaomi est suffisante pour surveiller votre domicile sans investir une somme délirante.

Comme souvent, Xiaomi offre un produit abordable dans un secteur qui ne l’est pas toujours. Grâce à elle, vous pouvez surveiller votre domicile à distance via l’app. Les vidéos sont enregistrées en 2K, dans le cloud ou sur micro SD. Elle peut en outre être reliée à d’autres appareils Xiaomi de votre domicile.

Habituellement proposée à 49,99 euros, sur le site de la Fnac, elle tombe à 34,99 euros.

