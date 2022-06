Fnac et Darty cassent les prix des meilleurs produits Tech pendant les soldes d’été

Les soldes d'été viennent seulement de commencer et pourtant Fnac et Darty n'y vont pas de mains mortes dans le jeu des promotions. En effet, les deux enseignes françaises dévoilent d'ores et déjà leurs meilleures offres de l'événement pour faire des bonnes affaires dans l'immédiat. Nous avons fait le tri pour vous !

La Fnac et Darty sont présents à tous les événements commerciaux, il serait donc impensable qu’ils manquent les soldes de cette période estivale. Surtout que, cette année, les deux enseignes françaises ont décidé de casser les prix des meilleurs produits Tech du moment, en passant par les smartphones, les objets connectés, les TV ou encore les vidéoprojecteurs. Et vu qu’ils proposent des offres similaires, nous vous avons regroupé uniquement les offres qui valent le coup chez eux.

Les meilleures offres des soldes d’été chez la Fnac et Darty

Xiaomi Mi 360 Home Security Camera 2K à 34,99 euros au lieu de 49,99 euros : la Fnac

Xiaomi Mi Box S à 49,99 euros au lieu de 69,99 euros : Fnac

Apple Smart Keyboard à 99,99 euros au lieu de 219,99 euros : Fnac

Oppo Reno 6 (128 Go) à 369 euros au lieu de 499 euros : Fnac / Darty

Samsung Galaxy S20 FE 5G à 399 euros au lieu de 559 euros : Darty

Xiaomi 12 (256 Go) à 749 euros au lieu de 899 euros : Fnac / Darty

Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro à 799 euros au lieu de 999 euros : Fnac / Darty

Philips 70PUS85 (Ambilight) à 799 euros au lieu de 999 euros : Darty

Xiaomi Mi TV Q1 75 pouces à 899 euros au lieu de 1 199 euros : Fnac / Darty

Philips TV 55OLED706 à 999 euros au lieu de 1 099 euros : Fnac / Darty

Oppo Find X5 Pro à 1 199 euros au lieu de 1 299 euros : Fnac

Xiaomi Mi 360 Home Security Camera 2K à -30 %

Les caméras connectées sont idéales pour garder un oeil à votre domicile durant votre absence. Elles sont des solutions rassurantes pour partir l’esprit un peu plus léger, mais sont parfois onéreuses. Heureusement Xiaomi propose une caméra efficace pour être prévenu en cas d’intrusion. La Mi 360° Home Security Caméra 2K propose une très bonne résolution et s’affiche à un prix encore plus abordable pendant les soldes.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur la Xiaomi Mi 360° Home Security Caméra 2K.

La caméra de Xiaomi est capable …

De surveiller votre domicile à distance via l’application

D’enregistrer des vidéos en 2K sur microSD ou dans le cloud

De se connecter à d’autres appareils Xiaomi pour plus de fonctionnalités

Au lieu d’un prix barré à 49,99 euros, la Mi 360° Home Security Camera 2K de Xiaomi est actuellement en promotion à 34,99 euros sur le site de la Fnac.

Xiaomi Mi Box S à -30 %

Des box Android TV 4K à petit prix, il en existe beaucoup sur le marché, mais il faut reconnaître que la Xiaomi Mi Box S est parmi les premières sur le rapport qualité/prix. Durant les soldes d’été 2022, son prix passe à nouveau sous la barre symbolique des 50 euros.

Pour en savoir plus, lisez notre test complet de la Xiaomi Mi Box S.

Ce qu’il faut retenir de la Xiaomi Mi Box S

Un très bon rapport qualité/prix

Android TV et toutes ses fonctionnalités pas cher

Un Chromecast intégré

Habituellement, cette box Android TV est vendue au prix de 69,99 euros. Mais est elle aujourd’hui vendue à 49,99 euros durant les soldes d’été chez la Fnac.

Apple Smart Keyboard à -50 %

Le Smart Keyboard Folio Apple pour iPad Pro 12,9 pouces est tout simplement un clavier parfaitement adapté à la grande tablette haut de gamme de la Pomme. Il se clipse magnétiquement et permet alors d’utiliser votre iPad Pro comme un Mac, ce qui est d’ailleurs d’autant plus vrai depuis la mise à jour d’iPadOS 16. Il est de base assez cher, mais aujourd’hui pour les soldes on le trouve à moitié prix.

Ce qu’il faut retenir de l’Apple Magic Keyboard

Le confort des touches

Sert de protection pour votre écran

Uniquement compatible avec les iPad Pro 12,9 (3e gen)

Au lieu de 219,99 euros habituellement, le Smart Keyboard Folio d’Apple est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 99,99 euros sur le site de la Fnac.

Oppo Reno 6 à -26 %

En dehors de sa gamme premium Find, la firme chinoise Oppo présente dans son catalogue des smartphones plus abordables pour les budgets plus serrés. Moins cher, la gamme Reno ne manque pas d’intérêt, car elle est le parfait compromis pour avoir une expérience premium sans y mettre le prix. C’est le cas du Oppo Reno 6 qui a de quoi plaire notamment pour son prix plus abordable grâce à cette remise de 130 euros.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur le Reno 6 5G d’Oppo.

Ce qu’il faut retenir de l’Oppo Reno 6

Son écran AMOLED FHD+ à 90 Hz

Son efficace SoC MediaTeck Dimensity 900

Son module photo polyvalent

Sa charge rapide SuperVOOC 2.0 de 65 W

Au lieu de 499 euros à son lancement, le Oppo Reno 6 5G (128 Go) chute à 369 euros sur les sites Fnac et Darty pendant les soldes d’été.

Samsung Galaxy S20 FE 5G à -29 %

Le Samsung Galaxy S21 FE s’est fait longuement attendre, mais il est enfin disponible. Son arrivée a pu faire baisser le prix de l’ancienne génération, ce qui n’est pas un mauvais point. Le Galaxy S20 FE est sans aucun doute le plus équilibré de cette série, il offre une expérience proche du haut de gamme avec un prix contenu. Et même après deux ans, le très populaire Samsung Galaxy S20 FE reste un très bon smartphone surtout au vu de son tarif actuel. Aujourd’hui, il est 360 euros moins cher qu’à sa sortie.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy S20 FE 5G.

Ce qu’il faut retenir du Galaxy S20 FE 5G

Il dispose d’un bel écran Super AMOLED 6,5 pouces à 120 Hz

Embarque un SoC puissant : Snapdragon 865

Et offre une autonomie confortable

Petit plus : l’interface One UI agréable à utiliser

Lancé à 759 euros, le Samsung Galaxy S20 FE 5G (6+128 Go) est désormais affiché à 559 euros, mais l’enseigne Darty le propose à seulement 399 euros pendant les soldes.

Retrouvez le Samsung Galaxy S20 FE 5G à 399 € chez Darty

Xiaomi 12 à -27 %

On connaît déjà bien le Xiaomi 12 Pro pour son rapport qualité/prix très bon même sur du haut de gamme, mais le Xiaomi 12 fait fort lui aussi avec ses performances de haute volée et ses nombreuses fonctionnalités. Les soldes de l’été 2022 sont arrivés avec une réduction sur ce modèle, dont le prix baisse de 150 euros.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi 12.

Ce qu’il faut retenir du Xiaomi 12

Du Wi-Fi 6

Livré avec Android 12

Un superbe écran AMOLED

La puce la plus puissance sur le marché, le Snapdragon 8 Gen 1

Au lieu de 899 euros habituellement, le Xiaomi 12 avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage est en promotion durant les soldes d’été à seulement 749 euros sur le site de la Fnac. À savoir que la même réduction est disponible chez Darty.

Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro à -20 %

Le succès des vidéoprojecteurs Xiaomi n’est plus à démontrer. Il faut dire que pour le prix, ces petites boîtes font des merveilles au point même de faire jeu égal avec des modèles censés être bien plus évolués. Pendant les soldes le modèle pro du Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro est listé avec 200 euros de réduction sur son prix d’origine chez plusieurs e-commerçants.

Les caractéristiques du Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro

Le format compact pour le transporter facilement

Une lampe Full HD compatible HDR, jusqu’à 120 pouces

Un son immersif grâce à la prise en charge des codecs Dolby et DTS

Tourne sous Android TV

Lancé à 999,99 euros, le Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro est disponible à 799 euros chez la Fnac et Darty pendant la période des soldes d’été.

Philips TV 70PUS85 à -20 %

Encore un grand écran pour cette sélection, qui fait aussi la part belle à Philips et à son Ambilight toujours appréciable. Le design épuré à bord très fin fait son effet. La marque économise en ne proposant pas de l’OLED, mais du LED. On reste cependant toujours sur une définition 4K UHD. Le DTS et le Dolby Atmos sont au rendez-vous. Android TV s’occupe de la partie logicielle, toujours très efficace.

Les points clés du Philips 70PUS85

Une dalle 4K compatible Dolby Vision, HDR10 et HDR10+

Android TV, avec Google Assistant et Chromecast

Ambilight sur les côtés

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que son tarif soldé est plus qu’intéressant pour un TV de cette taille : 799 euros au lieu de 999 euros chez Darty.

Xiaomi Mi TV Q1 75 pouces à -25 %

Xiaomi a clairement fait un bon avant côté TV qui après la gamme P1 a lancé la Q1, Un TV QLED qui corrige encore beaucoup de défauts des générations précédentes. Si vous comptiez craquer, c’est aujourd’hui le moment idéal puisque les soldes le modèle 75 pouces est listé avec 300 euros de réduction.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Xiaomi Mi TV Q1 75.

Les points clés de la Xiaomi Mi TV Q1 75

Une dalle QLED 4K compatible Dolby Vision, HDR10 et HDR10+

Android TV, avec Google Assistant et Chromecast

Un son compatible DTS-HD

Au lieu de 1 799 euros à son lancement puis réduit à 1 199 euros, la Xiaomi Mi TV P1 de 55 pouces est aujourd’hui disponible pendant les soldes à seulement 899 euros chez Darty en utilisant une ODR. On la trouve au même prix sur le site de la Fnac.

TV Philips 55OLED706 à -9 %

Le téléviseur Philips 55OLED706 ne manque pas de qualités entre sa connectique HDMI 2.1 parfaite pour le gaming sur consoles next-gen, sa dalle OLED de 55 pouces affichant une définition jusqu’en 4K et sa prise en charge de nombreuses normes vidéo. Ce modèle a même un sérieux atout face à la concurrence, la technologie Ambilight sur 3 côtés. Il a donc de quoi vous faire profiter de vos films et séries, et vos sessions de jeux dans les meilleures conditions surtout qu’il devient plus abordable pendant les soldes d’été en tombant à moins de 1 000 euros.

Les points forts du TV Philips 55OLED706

Une dalle OLED de 55 pouces

Compatible 4K, HDR10+, Dolby Vision/Atmos

La connectique HDMI 2.1 et Android TV intégré

Sans oublier la technologie Ambilight

Lancé à plus de 1 500 euros, on trouve régulièrement le TV Philips 55OLED706 à 1 099 euros, mais à l’occasion des soldes d’été le téléviseur tombe à 999 euros sur le site de la Fnac et Darty.

Oppo Find X5 Pro à -8 %

Un peu plus tôt cette année, Oppo a débarqué sur le très haut de gamme des smartphones. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il réussit à faire sérieusement de l’ombre aux ténors du marché tels que Samsung. Avec de la puissance à revendre, mais aussi un écran, un appareil photo et une interface utilisateur parfaitement maitrisés, le Find X5 Pro fait un carton plein. Pour se l’offrir, il faut cependant mettre la main au portefeuille… Heureusement, pendant les soldes, il profite d’une réduction toujours bienvenue de 100 euros.

Pour tout savoir sur ce smartphone, retrouvez notre test détaillé du Oppo Find X5 Pro.

Les atouts du Oppo Find X5 Pro

Un splendide écran AMOLED de 6,7 pouces

La puissance du Snapdragon 8 Gen 1

Le triple capteur photo Hasselblad très réussi

Une charge ultra rapide à 80 W

L’excellent Find X5 Pro est sorti il y a peu, à un tarif fixe mais élevé de 1 299 euros. Autant dire qu’il faut être un tout petit peu patient pour que son prix baisse et commence à devenir acceptable. C’est le cas dès à présent chez la Fnac, où il s’affiche au prix réduit de 1 199 euros.

Pour ne rien rater des Soldes d’été 2022

Les Soldes d’été ont officiellement commencé le mercredi 22 juin 2022 en France et se termineront le mardi 19 juillet au soir. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les promotions qui méritent votre argent.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à HUMANOID, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.