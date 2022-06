Boulanger y va fort avec les promotions pendant les soldes d’été 2022

Boulanger fait lui aussi partie de l'énorme roster des e-commerçants qui participent aux soldes d'été, mais l'entreprise nationale née à Lille sait aujourd'hui se démarquer avec des promotions fortes sur des produits populaires. Nous avons regroupé que nos coups de cœur dans cette sélection.

Les soldes d’été ont d’ores et déjà débuté et les promotions sont déjà beaucoup trop nombreuses. Pour vous aider à y voir plus clair dans cette avalanche de bons plans, nous vous avons sélectionné uniquement les meilleurs produits Tech en promotion, en passant par les smartphones, les TV, les tablettes, le matériel audio ou encore les objets connectés. Vous trouverez sûrement votre bonheur si vous êtes un ou une passionné(e) de nouvelles technologies.

Les meilleures offres des soldes d’été chez Boulanger

Xiaomi Smart Band 7 à -30 %

Le Xiaomi Smart Band 7 vient tout juste d’arriver en France. Il propose notamment un écran plus grand et une interface revue par rapport aux anciennes versions du bracelet connecté de le marque chinoise. Vous aurez d’ailleurs remarqué qu’il perd la mention « Mi » dans son nom, mais ce n’est pas la seule chose qu’il perd en cette période de soldes d’été, puisque le prix baisse déjà de 20 euros.

Pour en apprendre plus sur ce produit, nous vous invitons à lire notre prise en main du Xiaomi Smart Band 7.

Ce qu’il faut retenir du Xiaomi Smart Band 7

Un mode Always-On

Un capteur de SpO2

14 jours d’autonomie

Son prix de départ annoncé est de 69,99 euros, mais le Xiaomi Smart Band 7 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 49,99 euros sur le site de Boulanger.

Samsung T7 Shield 1 To à -45 %

Le Samsung T7 Shield est une nouvelle déclinaison du SSD portable de la marque sud-coréenne. Ce produit apporte quelques améliorations, comme une vitesse de lecture revue à la hausse, avec 1 050 Mo/s, et surtout un revêtement en caoutchouc pour mieux absorber les chocs. En ce qui concerne l’espace de stockage, il est ici de 1 To.

Ce qu’il faut retenir du Samsung T7 Shield

la capacité de stockage de 1 To

Les vitesses de transfert allant jusqu’à 1 050 Mo/s

Le nouveau revêtement en caoutchouc pour plus de solidité

Au lieu de 179,99 euros, le Samsung T7 Shield 1 To est aujourd’hui en promotion à 139 euros sur le site de Boulanger, mais une ODR de 40 euros permet d’obtenir ce SSD portable à seulement 99 euros.

Xbox Elite Series 2 à -15 %

La nouvelle génération des consoles Xbox a apporté avec elle une nouvelle manette, notamment équipée d’un nouveau bouton « Share » et d’un D-Pad circulaire à la place de la croix directionnelle. Mais si vous voulez une expérience gaming encore plus poussée, c’est vers la Xbox Elite Série 2 qu’il faut se tourner. Et aujourd’hui, elle est plus de 50 euros moins chère que d’habitude grâce aux soldes d’été.

Ce qu’il faut retenir de la Xbox Elite Série 2

Toujours compatible avec Xbox, PC, Android et iOS

Les nombreuses options de personnalisation

L’autonomie de 40 heures avec batterie

L’excellent confort en main

Au lieu de 149 euros habituellement, la manette Xbox Elite Série 2 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 127 euros en utilisant le code promo MERCI15 chez Boulanger.

Samsung Galaxy Tab A8 (2021) à -20%

Quand on parle de tablettes, on s’imagine souvent des prix qui s’envolent, comme ceux des iPad d’Apple. Mais c’est oublier les modèles sous Android, qui peuvent être à des prix très intéressants sans pour autant ramer au lancement de n’importe quelle application. C’est le cas de la Samsung Galaxy Tab A8, qui est en promotion à moins de 200 euros pour les soldes d’été.

Ce qu’il faut retenir de la Samsung Galaxy Tab A8

Un écran Full HD de 10,5 pouces

Une batterie de 7 040 mAh

3 Go de mémoire vive

La compatibilité Dolby Atmos

Habituellement, on trouve la Samsung Galaxy Tab A8 (2021) version 32 Go est vendue à 249 euros. Durant les soldes, la tablette la plus abordable de Samsung l’est encore plus puisqu’elle profite d’une réduction à 199 euros chez Boulanger.

Samsung HW-Q60T à -17 %

Une bonne barre de son sera d’un sérieux renfort pour pallier le manque de puissance des haut-parleurs de votre TV. Elle permet d’offrir aux utilisateurs une expérience proche de celle vécue au cinéma. C’est le cas de la Samsung HW-Q60T qui propose de belles performances avec un rendu 5.1 et un son surround pour un effet plus immersif. Pour les intéressés, elle est en ce moment disponible à la moitié prix de son prix d’origine pour les soldes d’été.

Ce qu’il faut retenir de la Samsung HW-Q60T

Elle offre une bonne puissance sonore (360 W)

Elle propose un rendu sonore 5.1

Compatible DTS:X, et Bluetooth multipoint

Lancée à 499 euros, mais proposée habituellement à 299 euros, la barre de son Samsung HW-Q60T s’affiche désormais à 249 euros chez Boulanger.

Retrouvez la barre de son Samsung HW-Q60T à 249 € chez Boulanger

DJI Action 2 à -40 %

DJI est rentré sur le marché des caméras d’action pour devenir à ce jour la meilleure alternative à GoPro, mais avec sa Action 2, le constructeur tente d’apporter une approche différente de son concurrent. En effet, cette nouvelle solution mise sur l’aspect ultra compact et modulable, pour par exemple rajouter un second écran ou une extension de batterie. Lancée en fin d’année 2021, elle profite aujourd’hui des soldes pour s’afficher avec plus de 150 euros de réduction.

Pour en savoir plus sur cette mini caméra d’action, nous vous invitons à lire notre test complet de la DJI Action 2.

Ce qu’il faut retenir de la DJI Action 2

De la vidéo en 4K à 120 images par seconde

32 Go de mémoire interne extensible

Un capteur de 32 Mpx

56 grammes

Proposée à son lancement à 399 euros, la caméra de sport DJI Action 2 avec module d’alimentation est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 244,30 euros sur le site de Boulanger.

Xiaomi Mi Scooter 3 à -15 %

Si le géant chinois Xiaomi a révélé son nouveau modèle de trottinette électrique, celle-ci de ne s’adresse pas à tout le monde et certainement pas aux budgets les plus restreints. En revanche, si vous souhaitez vous équiper d’une trottinette électrique qui propose de bonnes prestations sans faire flamber le prix de la facture, la Mi Scooter 3 est idéale. Elle succède à la très bonne Scooter 1S et s’inspire de cette dernière, mais aussi du modèle Pro 2. La trottinette Mi Scooter 3 se montre plus performante et s’affiche à l’occasion des soldes à un prix plus doux grâce à cette offre.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Xiaomi Mi Scooter 3.

Ce qu’il faut retenir de la Xiaomi Mi Scooter 3

Pour son côté pratique : facile à plier et légère

Pour son moteur puissant hérité du Mi Scooter Pro 2

Pour son autonomie confortable : 30 km d’autonomie selon l’utilisation

Lancée à 449 euros, la trottinette électrique Xiaomi Mi Scooter 3 se trouve moins chère chez Boulanger. L’enseigne française propose 5 % de remise si vous effectuez le retrait en magasin. La trottinette passe ainsi à 379 euros.

Samsung The Serif 50 pouces à -20 %

Le Samsung The Serif QE50LS01T est un TV QLED qui prend la forme d’un tableau. L’écran est livré avec deux pieds, sans avoir besoin d’un meuble. La fiche technique est très appréciable, puisque définition 4K avec compatibilité HDR. La dalle est cependant bloquée à 60 Hz, et on trouve 4 ports HDMI 2.0.

Ce qu’il faut retenir du Samsung The Serif

un TV atypique en forme de tableau

Dalle QLED, 4K et HDR

L’OS de Samsung

Au lieu de 999 euros, le TV Samsung The Serif QE50LS01T de 50 pouces est aujourd’hui disponible en promotion à 649 euros chez Boulanger, mais une ODR de 20 % permet de l’obtenir au final à 519 euros après remboursement.

Oppo Find X5 Pro à -8%

Un peu plus tôt cette année, Oppo a débarqué sur le très haut de gamme des smartphones. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il réussit à faire sérieusement de l’ombre aux ténors du marché tels que Samsung. Avec de la puissance à revendre, mais aussi un écran, un appareil photo et une interface utilisateur parfaitement maitrisés, le Find X5 Pro fait un carton plein. Pour se l’offrir, il faut cependant mettre la main au portefeuille… Heureusement, pendant les soldes, il profite d’une réduction toujours bienvenue de 100 euros.

Pour tout savoir sur ce smartphone, retrouvez notre test détaillé du Oppo Find X5 Pro.

Ce qu’il faut retenir du Oppo Find X5 Pro

Un splendide écran AMOLED de 6,7 pouces

La puissance du Snapdragon 8 Gen 1

Le triple capteur photo Hasselblad très réussi

Une charge ultra rapide à 80 W

L’excellent Find X5 Pro est sorti il y a peu, à un tarif fixe mais élevé de 1 299 euros. Autant dire qu’il faut être un tout petit peu patient pour que son prix baisse et commence à devenir acceptable. C’est le cas dès à présent chez Boulanger, où il s’affiche au prix réduit de 1 199 euros.

Pour ne rien rater des Soldes d’été 2022

Les Soldes d’été ont officiellement commencé le mercredi 22 juin 2022 en France et se termineront le mardi 19 juillet au soir. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les promotions qui méritent votre argent.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à HUMANOID, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.