Les meilleurs TV 4K et vidéoprojecteurs à choisir durant les soldes d’été

Envie de vous faire plaisir avec un nouveau téléviseur ? Ou bien un vidéoprojecteur, plus discret dans un salon ? Voici une petite sélection des meilleures offres des soldes concernant les modèles que nous recommandons dans nos colonnes.

Les soldes sont l’occasion de faire de superbes affaires, tout particulièrement sur les produits onéreux que sont les téléviseurs et les vidéoprojecteurs. Ils sont nombreux à profiter de rabais sur les différents sites d’e-commerce. Nous avons sélectionné pour vous les meilleures offres actuellement disponibles sur le net pendant ces soldes d’été.

Si vous avez besoin de conseils et d’aide pour le choix de votre téléviseur, vous pouvez consulter au préalable notre guide des meilleurs téléviseurs. Plus intéressés par un vidéoprojecteur ? Jetez donc un œil à nos recommandations des meilleurs vidéoprojecteurs.

Xiaomi Mi Smart Projector Pro 2 : un vidéoprojecteur fiable

Avec son design compact épuré, le vidéoprojecteur haut de gamme de Xiaomi est une valeur sûre. Vendu en temps normal à 1000 euros, il est proposé en ce moment avec 200 euros de réduction sur son prix d’origine sur différents sites.

Ce modèle propose une définition en Full HD (1920 x 1080), avec une ampoule 51 300 lumens particulièrement lumineuse pour un vidéoprojecteur. Il est d’ailleurs compatible HDR10. Concernant la connectique du vidéoprojecteur, on trouve deux ports HDMI 2.0 et un port USB 2.0, une sortie audio jack, du WiFi 5 ainsi que du Bluetooth 5.0

Autre atout non négligeable du Xiaomi Mi Smart Projector 2 : il tourne sous Google TV, le top pour profiter de tous vos contenus au même endroit.

LG OLED 55C1 : la valeur sûre

À son lancement, ce modèle du leader LG était proposé à 1490 euros. Aujourd’hui, il sort à 929 euros pendant les soldes, un bon deal.

Premier argument : une belle dalle OLED de 55″ 4K UHD avec des contrastes infinis. Le processeur (un Alpha 9 Gen 4 AI 4K) s’avère particulièrement efficace pour mettre les contenus à l’échelle. En outre, il est compatible Dolby Vision IQ et HDR10, ainsi qu’avec le Dolby Atmos pour un audio spatialisé.

Ainsi, même si les TV LG évoluent régulièrement et qu’il existe désormais une nouvelle gamme, celui-ci reste une référence. Et surtout, il peut ainsi bénéficier de belles baisses de prix. Chez Rakuten, son prix est particulièrement bas grâce à un code promo.

Retrouvez notre test de ce modèle pour en apprendre plus.

LG OLED 55C2 : la nouveauté OLED par LG

Nouveau modèle en date chez LG, le pro de la dalle OLED, le modèle OLED 55C2 est l’héritier direct du C1. Il s’agit toujours d’un modèle en 55 pouces avec une définition 4K. Sa luminosité et sa mise à l’échelle sont encore meilleures.

Mais c’est surtout sur le pan gaming que LG a bien travaillé : on trouve ainsi 4 HDMI 2.1, des fonctions optimisées et un temps de retard à l’affichage parmi les plus bas. Son input lag se situe en effet à seulement 9,5 ms, un très bon score.

Chez Rue du Commerce, pendant cette période de soldes, le 55C2 perd plus de 500 euros : une affaire en or qui correspond à 25 % de réduction. Pour un modèle aussi récent, c’est particulièrement intéressant.

Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter notre test détaillé du LG OLED 55 C2.

Philips 55OLED706 : le TV parfait pour jouer

Ce TVPhilips 55OLED706 ne manque pas d’atouts : connectique HDMI 2.1 parfaite pour le gaming sur consoles next-gen, dalle OLED de 55 pouces 4K et prise en charge de nombreuses normes vidéo. Bien sûr, les TV Philips ont toujours un petit plus qui n’existe pas chez la concurrence : l’Ambilight.

Ici, comme sur d’autres modèles Philips, l’Ambilight est une technologie très agréable pour s’immerger à fond dans son film, grâce aux bandes de LED sous trois côtés de l’écran. En plus de cela, ce modèle est compatible HDR10+ ainsi que Dolby Vision et Atmos. On saluera la présence d’Android TV, toujours très agréable à utiliser.

En plus de tout cela, la bonne nouvelle, c’est donc que ce TV Philips 55OLED706 (trouvable d’ordinaire à 1099 euros), tombe à 999 euros sur le site de la Fnac et Darty à l’occasion des soldes.

Xiaomi Mi TV Q1 75 pouces : un immense écran pour votre salon

Envie d’un vaste écran pour votre grand salon ? 75 pouces est une taille idéale pour s’immerger à fond dans ses contenus vidéo. Xiaomi propose un très bon produit avec le Mi TV Q1 75 pouces, qui exploite la technologie QLED.

Ce téléviseur QLED offre une définition 4K. Il est compatible avec les dernières normes vidéo telles que le Dolby Vision et le HDR10+. Grâce au QLED, les couleurs sont riches et les contrastes bien détaillés.

Pour davantage de détail, consultez donc notre test complet sur le Xiaomi Mi TV Q1 75.

Le modèle se retrouve aujourd’hui soldé à 899 euros, au lieu des 1199 euros habituels.

Samsung The Serif 50 pouces : un design unique

Avec sa gamme The Serif, Samsung propose quelque chose de différent : un téléviseur qui ressemble à un tableau sur des pieds. En effet, lorsque le TV n’est pas utilisé pour regarder des films, séries ou autres programmes, il se met en veille en affichant des photos, des images ou même les actualités grâce au mode Ambiant.

La définition est bien sûr en 4K UHD, tandis que la dalle fonctionne avec la technologie QLED, que Samsung maitrise particulièrement bien. L’interface Tizen OS sera très efficace pour gérer tous vos contenus.

Grâce à une offre de remboursement, vous pouvez récupérer 20 % du prix d’achat. Sur le prix total de 649,99 euros, vous serez donc remboursé de 130 euros. Cette dernière court jusqu’au 19 juillet.

Pour profiter de l’offre, vous devrez suivre une procédure de remboursement expliquée ici.

Philips 70PUS8546 : un TV LED élégant

Encore un grand écran pour cette sélection, qui fait aussi la part belle à Philips et à son Ambilight toujours appréciable. Le design épuré à bord très fin fait son effet.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que son tarif soldé est plus qu’intéressant pour un TV de cette taille : 799 euros au lieu de 999 euros chez Darty, qui était déjà un positionnement tarifaire intéressant de la part de Philips. La marque économise en ne proposant pas de l’OLED, mais du LED. On reste cependant toujours sur une définition 4K UHD. Le DTS et le Dolby Atmos sont au rendez-vous. Android TV s’occupe de la partie logicielle, toujours très efficace.

LG NanoCell 65 pouces : la 4K à petit prix

Le petit prix de cette sélection de TV soldées ! La gamme NanoCell de LG propose des produits abordables, notamment en faisant des concessions sur la technologie de la dalle, ici du LCD. LG y applique sa technologie « NanoCell » qui améliore le rendu des couleurs. Vous serez encore une fois sur un téléviseur à la définition 4K UHD.

Pour 499 euros au lieu de 899 euros (une affaire !) vous profiterez donc d’un téléviseur de tout de même 65 pouces, soit 164 cm de diagonale. Bien sûr, étant donné le tarif, ce TV ne profite pas des dernières nouveautés. Pour l’OS, il faudra d’ailleurs se contenter de webOS, le système d’exploitation maison de LG. Mais vous pourrez bien sûr accéder à tous vos services SVoD préférés.

Pour ne rien rater des Soldes d’été 2022

Les Soldes d’été ont officiellement commencé le mercredi 22 juin 2022 en France et se termineront le mardi 19 juillet au soir. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les promotions qui méritent votre argent.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à HUMANOID, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.