Amazon n’est pas radin sur les promotions pendant les soldes d’été 2022

Les soldes d'été ont été lancés en France et Amazon n'affiche pas clairement qu'il y participe, mais propose tout de même de très belles offres durant cette période. Donc, nous avons tout simplement décidé de vous partager les meilleures d'entre elles dans cet article.

Amazon est en pleine communication autour de son propre événement, le Prime Day, qui interviendra le mois prochain, les 12 et 13 juillet 2022 exactement. Mais si le site marchant du géant américain n’affiche pas clairement son intention de participer aux soldes d’été, mais ne veut pas pour autant laisser champ libre à la concurrence. On retrouve donc quelques belles offres sur des produits Tech populaires et nous vous partageons uniquement celles qui sont les meilleures, selon nous.

Les meilleures offres des soldes d’été 2022 chez Amazon

JBL Go 3 à -13 %

JBL est le spécialiste des enceintes compactes à prix mini. Normalement vendue aux alentours de 40 euros, la JBL GO 3 est diablement efficace pour sa taille. Très légère et recouverte entièrement d’un revêtement mesh, elle est résistante aux éclaboussures et à la poussière, étant certifié IP67. Elle dispose du Bluetooth 5.1 pour la connectivité, mais pas de port jack. Malgré sa petite taille, son autonomie de 5 heures reste respectable.

Ce qu’il faut retenir de la JBL Go 3

Son format compact

Sa résistance aux intempéries

Sa bonne autonomie de 5 heures

En ce moment, elle est proposée à 34,90 euros au lieu de 39,90 euros sur Amazon, dans de nombreux coloris.

Xiaomi Smart Band 7 à -26 %

Le Xiaomi Smart Band 7 vient tout juste d’arriver en France. Il propose notamment un écran plus grand et une interface revue par rapport aux anciennes versions du bracelet connecté de le marque chinoise. Vous aurez d’ailleurs remarqué qu’il perd la mention « Mi » dans son nom, mais ce n’est pas la seule chose qu’il perd en cette période de soldes d’été, puisque le prix baisse déjà de 20 euros.

Pour en apprendre plus sur ce produit, nous vous invitons à lire notre prise en main du Xiaomi Smart Band 7.

Le Xiaomi Smart Band 7, c’est quoi ?

Un mode Always-On

Un capteur de SpO2

14 jours d’autonomie

Son prix de départ annoncé est de 69,99 euros, mais le Xiaomi Smart Band 7 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 49,99 euros sur Amazon.

Echo Show 5 + sonnette à -51 %

L’Echo Show vous permet de gérer votre maison, par exemple pour programmer des alarmes, consulter votre calendrier, passez des appels vidéo, ou encore écouter de la musique, en passant par la commande vocale grâce à Alexa. La sonnette inclue dans le pack pourra ainsi être reliée à l’Echo Show. Il s’agit d’une bonne manière de débuter une maison connectée !

Les points clés du pack sécurité Amazon

Un écran connecté de 5,5 pouces

Une sonnette qui filme en Full HD

Les deux reliés peuvent sécuriser votre domicile

Ce pack Amazon, incluant l’Echo Show 5 de 2021 et la Ring Video Doorbell Wired, passe pour les soldes de 149 euros à 69,99 euros… profitez-en.

Logitech G502 Lightspeed à -46 %

Référence des souris pour gamer, la G502 existe depuis plusieurs années et ne cesse d’être mise à jour. Elle est bien sûr RGB et pourra être personnalisée. Ce modèle a été remis au goût du jour récemment, avec la technologie sans fil ultra rapide — d’où le nom « Lightspeed ». Elle offre à présent un temps de réponse extrêmement faible, de seulement 1 ms. La sensibilité de son capteur monte jusqu’à 25 600 DPI. Elle se loge parfaitement dans la main et le système de poids ajustables vous permettra de régler à votre goût.

Les caractéristiques de la Logitech G502 Lightspeed

Le confort en main

Les nombreux raccourcis

Le poids et les couleurs personnalisables

Pendant les soldes sur Amazon, elle bénéficie d’une grosse promotion, et passe ainsi de 149 à 79,99 euros, soit presque 50 % de réduction.

Ultimate Ears Wonderboom 2 à -20 %

La Wonderboom est une référence depuis longtemps sur le marché des petites enceintes nomades. Avec son format et son look sympathique, elle constitue le compagnon parfait à emmener partout avec soi, notamment en vacances. Elle a tout pour elle : elle est étanche, elle flotte, et elle profite d’une bonne autonomie de 13 heures. Le son est diffusé à 360° et elle est bien évidemment à utiliser en Bluetooth.

Pourquoi la UE Wonderboom 2 est bien ?

Pour son format compact

Pour le son puissant malgré la taille

Pour la résistance en extérieur et la bonne autonomie

Au lieu de 99,99 euros habituellement, la Ultimate Ears Wonderboom 2 est aujourd’hui disponible en promotion à 79,99 euros sur Amazon.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic à -60 %

La Samsung Galaxy Watch 4 Classic est une montre connectée premium. Il s’agit de la première montre connectée de Samsung sous Wear OS avec l’interface One UI Watch. Elle est équipée d’un écran circulaire de 1,2 pouce avec une définition de 345 x 345 pixels, d’un SoC Exynos X920 épaulé par 1,5 Go de RAM et 16 Go de stockage.

N’hésitez pas à consulter notre test complet sur la Galaxy Watch 4 Classic de Samsung pour en savoir plus.

Ce qu’il faut retenir de la Galaxy Watch Classic 4

Une montre connectée au design réussi avec un bel écran OLED

La fluidité de WearOS et la puce Exynos W920

Des fonctionnalités santé et sports plus poussés

La Samsung Galaxy Watch 4 Classic Bluetooth en 42 mm a été lancée au prix de 369 euros, mais Amazon la propose en promotion à 220,41 euros. Une belle remise de 149 euros, qui s’accompagne en plus d’une ODR d’une valeur de 70 euros valable jusqu’au 19 juillet 2022. Résultat : la montre connectée de Samsung revient à seulement 150,41 euros.

Bose QC 45 à -30 %

Dans le marché des casques audio, Bose compte parmi les meilleures références. Le constructeur revient avec le successeur du QC35 II afin d’étoffer son catalogue de casque Bluetooth à réduction de bruit. Le QuietComfort 45 donc s’appuie sur son prédécesseur en apportant quelques améliorations pour perfectionner la recette. Néanmoins le casque QC45 se situe sur une tranche tarifaire bien trop élevée comparée à la concurrence, fort heureusement il profite de plus de 100 euros de réduction aujourd’hui pour être à un prix plus doux qu’à sa sortie.

Les atouts du Bose QC 45

Le design toujours aussi confortable

La réduction de bruit et le mode Transparence

L’arrivée du port USB-C pour une charge rapide efficace

Au lieu de 349 euros, le casque sans fil Bose QuietComfort 45 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 246 euros sur Amazon.

DJI Action 2 à -36 %

DJI est rentré sur le marché des caméras d’action pour devenir à ce jour la meilleure alternative à GoPro, mais avec sa Action 2, le constructeur tente d’apporter une approche différente de son concurrent. En effet, cette nouvelle solution mise sur l’aspect ultra compact et modulable, pour par exemple rajouter un second écran ou une extension de batterie. Lancée en fin d’année 2021, elle profite aujourd’hui des soldes pour s’afficher avec près de 150 euros de réduction.

La DJI Action 2, c’est quoi ?

Une caméra d’action aussi petite que légère

Capable de filmer jusqu’en 4K à 120 ips

Étanche sans étui jusqu’à 10 mètres

Peut servir de webcam sur PC

Au lieu de 519 euros, le pack Dual Screen de la DJI Action 2 est aujourd’hui en promotion à 347 euros sur Amazon. L’autre pack incluant un module d’extension de batterie est quant à lui disponible à 256 euros au lieu de 399 euros.

Oppo Find X5 Pro à -8%

Un peu plus tôt cette année, Oppo a débarqué sur le très haut de gamme des smartphones. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il réussit à faire sérieusement de l’ombre aux ténors du marché tels que Samsung. Avec de la puissance à revendre, mais aussi un écran, un appareil photo et une interface utilisateur parfaitement maitrisés, le Find X5 Pro fait un carton plein. Pour se l’offrir, il faut cependant mettre la main au portefeuille… Heureusement, pendant les soldes, il profite d’une réduction toujours bienvenue de 100 euros.

Pour tout savoir sur ce smartphone, retrouvez notre test détaillé du Oppo Find X5 Pro.

Ce qu’il faut retenir du Oppo Find X5 Pro

Un splendide écran AMOLED de 6,7 pouces

La puissance du Snapdragon 8 Gen 1

Le triple capteur photo Hasselblad très réussi

Une charge ultra rapide à 80 W

L’excellent Find X5 Pro est sorti il y a peu, à un tarif fixe mais élevé de 1 299 euros. Autant dire qu’il faut être un tout petit peu patient pour que son prix baisse et commence à devenir acceptable. C’est le cas dès à présent chez Amazon, où il s’affiche au prix réduit de 1 199 euros.

Pour ne rien rater des Soldes d’été 2022

Les Soldes d’été ont officiellement commencé le mercredi 22 juin 2022 en France et se termineront le mardi 19 juillet au soir. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les promotions qui méritent votre argent.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

