Ce pack DJI Mini 3 avec accessoires est 250 € moins cher pendant les soldes sur Amazon

Le DJI Mini 3 est un drone compact et grand public qui a également l’avantage d’être plus accessible que d’autres modèles de la marque. En pleine période de soldes d’hiver, on peut même le trouver accompagné de sa batterie d’accessoires à 569,99 euros au lieu de 818 euros sur Amazon, soit le prix le plus bas sur la plateforme pour ce bundle Fly More.

Plus léger et compact que les autres drones du catalogue de DJI, le DJI Mini 3 est un modèle idéal pour celles et ceux qui souhaitent s’essayer à la vidéo aérienne. Ce drone grand public est surtout plus facile à prendre en main que les références taillées pour les professionnels. Si le DJI Mini 3 répond à vos critères, sachez que le bundle Fly More, soit le drone accompagné de ses accessoires, bénéficie d’une réduction de 30 % pendant les soldes d’hiver.

Les points forts du DJI Mini 3

Un drone léger

Des images filmées en 4K à 30 ips

Une bonne autonomie

Sa radiocommande RC avec écran

Initialement proposé à 818 euros, le DJI Mini 3 et son bundle Fly More est actuellement affiché à 569,99 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le DJI Mini 3. Le tableau s’actualise automatiquement.

Petit et léger

Le DJI Mini 3 porte décidément bien son nom. Il n’y a qu’à voir le poids plume du drone, qui ne dépasse pas les 249 g, ainsi que ses dimensions (14,8 x 9 x 6,2 cm replié). Autant dire qu’il se transporte très facilement et qu’il n’est pas du tout encombrant. Sachez tout de même que sa légèreté le rend plus vulnérable face aux grosses rafales de vent, donc veillez à ne pas le faire voler si les conditions météo sont trop difficiles. Notez aussi que le poids contenu du DJI Mini 3 vous évite d’avoir à détenir une licence de vol, qui est obligatoire pour les drones de plus de 250 g. Cependant, une formation ne fait jamais de mal.

Autrement, le drone s’accompagne d’une radiocommande RC, plus haut de gamme que la RC-N1, puisqu’elle est équipée d’un écran, contrairement à l’autre modèle. Ainsi, vous n’aurez pas besoin d’un smartphone et de l’application DJI Fly pour visionner les images capturées en direct : vous aurez ce retour directement depuis la radiocommande. Outre la RC, on trouve également dans ce bundle Fly More trois batteries, des vis de rechange et trois paires d’hélices de rechange.

Des images bien détaillées

Si le DJI Mini 3 est bien plus abordable que sa version Pro, il intègre tout de même la même caméra. Le drone est ainsi muni d’un capteur CMOS de 1/1,3 pouce de 48 mégapixels et d’un objectif grand-angle ouvrant à f/1,7 équivalent 24 mm. Il peut donc capturer des clichés en 12 mégapixels grâce au pixel binning et côté vidéo, il est capable de filmer jusqu’en 4K à 30 ips. Certes, la version Pro fait mieux avec de la 4K à 60 ips, mais la qualité de la vidéo et la richesse des détails proposées par le DJI Mini 3 restent largement satisfaisantes.

Le DJI Mini 3 embarque par ailleurs le système de transmission O2 limité à 10 km et met à disposition plusieurs fonctions de prise de vue, comme les QuickShots (Dronie, Fusée, Cercle, Spirale et Boomerang) et le mode Panorama. On ne peut toutefois pas compter sur les modes Timelapse et les prises de vue MasterShots, réservés au DJI Mini 3 Pro. Enfin, le DJI Mini 3 remonte la pente grâce à son autonomie : de 38 à 51 minutes de vol ici contre 34 à 47 minutes de vol pour le Pro. Le DJI Mini 3 est donc bien plus endurant que son grand frère.

Lire aussi

Quels sont les meilleurs drones en 2025 ?

Soldes d’hiver 2025 : ne ratez aucun bon plan avec Frandroid

Les soldes d’hiver 2025 se déroulent du mercredi 8 janvier à 8h jusqu’au mardi 4 février prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.