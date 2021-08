Bose QuietComfort 45 officialisé : enfin de l’USB-C en plus d’une meilleure autonomie

Le nouveau casque Bose QuietComfort 45 a été officialisée et est déjà disponible à la précommande en France. Le produit se dote notamment d'un port USB-C bienvenu et d'une autonomie renforcée.

L’une des gammes de produits les plus en vue dans le secteur des casques audio accueille aujourd’hui une nouvelle référence : le Bose QuietComfort 45. Il aura donc fallu environ quatre ans pour avoir droit à un successeur au QC35 II.

Après avoir fait l’objet de plusieurs fuites sur le web, le Bose QC45 apporte son petit lot de nouveautés et on retient surtout l’intégration d’un port USB-C plus universel et moderne que le micro-USB utilisé jusqu’ici. La marque met aussi en avant une meilleure autonomie, jusqu’à 24 heures avec un usage normal et la réduction active de bruit, lit-on dans la présentation officielle du casque. Ce dernier se recharge d’ailleurs pleinement en 2,5 heures, mais le laisser 15 minutes branché suffit à profiter de 2,5 heures de musique — toujours selon la marque.

Bose promet par ailleurs avoir optimisé la conception de son QuietComfort 45, même s’il n’y a pas de changement esthétique qui saute aux yeux. Le QC45 se targue ainsi d’être résistant au choc grâce à un arceau plus robuste et des charnières en métal. En outre, le cuir synthétique des coussinets et de l’arceau est là pour offrir « un port confortable du matin au soir ».

Un son amélioré pour la musique et les appels

Qu’en est-il sur le plan audio ? Ici, c’est surtout la réduction de bruit active qui est plébiscitée. Au mode Quiet, qui filtre tous les bruits alentour, s’ajoute l’option Aware. Celle-ci permet de continuer d’écouter sa musique tout en entendant les sons environnants pour les moments où vous ne souhaiterez pas être coupé du monde.

Sont également citées des technologies maison telles que l’acoustique TriPort pour « un son plus profond et plus riche » ou l’égalisation active optimisée qui prétend ajuster le profil audio en fonction du volume (pour toujours bien profiter des basses par exemple). Enfin, le Bose QC45 met aussi l’accent sur l’agréabilité des conversations. Un quatrième micro externe a en effet été intégré pour mieux isoler votre voix, même dans des conditions difficiles.

Prix et disponibilité du Bose QuietComfort 45 en France

Le Bose QuietComfort 45 est disponible en précommande en France, tandis que les premières livraisons sont prévues pour le 20 septembre 2021. Vous le trouverez en noir ou en blanc au prix conseillé de 349,95 euros.

Il fera face à l’excellent Sony WH-1000XM4, ce qui promet une bataille ardue. D’aucuns peuvent aussi se demander comment il coexistera avec le Bose Headphone 700.