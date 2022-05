Deals de la semaine : purificateur d’air Xiaomi à -50 %, Bose QC 45 en promo et vidéoprojecteur pas cher

Vous n’avez pas eu le temps de suivre les nombreux bons plans publiés cette semaine ? Voici ce que vous avez raté : le purificateur d'air Xiaomi passe de 149,99 euros à seulement 79,99 euros, l'excellent casque Bose QuietComfort 45 profite de presque 100 euros de réduction et le picoprojecteur XIGIMI Elfin chute à 551 euros. Il y a même de nouveaux forfaits chez Sosh.

À moitié prix, le purificateur d’air de Xiaomi devient un très bon deal

Pollen, particules fines, poussières, acariens… tous ces désagréments peuvent réellement polluer l’air que l’on respire à la maison. Pour arranger cela, mieux vaut miser sur un purificateur d’air. Si certains nécessitent un budget assez conséquent, d’autres restent tout de même plus abordables. Et encore plus avec des réductions, comme le Mi Air Purifier 3C de Xiaomi, qui bénéficie d’une réduction de 70 euros sur son prix d’origine.

Le Xiaomi Mi Air Purifier 3C, c’est quoi ?

C’est un purificateur d’air

Qui va permettre de filtrer jusqu’à 99,97% des particules fines

Dans une grande surface, le tout sans un bruit (106 m²/h)

Au lieu d’un prix barré à 149,99 euros, Xiaomi baisse le prix de son Mi Air Purifier 3C à 79,99 euros sur le Mi store.

Amazon a attendu que les French Days se terminent pour casser le prix du Bose QC 45

Dans le marché des casques audio, Bose compte parmi les meilleures références. Le constructeur revient avec le successeur du QC35 II afin d’étoffer son catalogue de casque Bluetooth à réduction de bruit. Le QuietComfort 45 donc s’appuie sur son prédécesseur en apportant quelques améliorations pour perfectionner la recette. Néanmoins le casque QC45 se situe sur une tranche tarifaire bien trop élevée comparée à la concurrence, fort heureusement il profite de 90 euros de réduction pour être à un prix plus doux qu’à sa sortie.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur le casque Bose QuietComfort 45.

Le Bose QuietComfort 45, c’est quoi ?

Un casque qui mise sur le confort

La réduction de bruit et le mode Transparence de la partie

La présence d’un port USB-C pour une charge rapide efficace

Avec un prix de lancement à 349 euros, le casque sans fil Bose QuietComfort 45 bénéficie de 17 % de réduction sur Amazon, mais grâce à un coupon de réduction d’une valeur de 30 euros le prix final est de 259 euros.

Ce picoprojecteur va vous étonner par sa fiche technique, tout autant que par son prix

Inconnue en Europe auprès du grand public, la marque XGIMI est pourtant très populaire en chine du côté des amateurs de vidéoprojecteurs. Son modèle Elfin est ce que l’on appelle un picoprojecteur, c’est-à-dire un modèle misant sur le petit format, mais disposant d’une fiche technique qui n’a rien à envier aux plus gros appareils, enfin presque. Et vous pouvez vous l’offrir avec 150 euros de réduction.

Les caractéristiques du projecteur XGIMI Elfin

Une image projetée en Full HD natif avec HDR 10+

L’apport de la 3D et un mode faible latence

L’intégration d’Android TV en version 10

Au lieu d’un prix habituel de 699 euros, le vidéoprojecteur Elfin de la marque XGIMI est aujourd’hui disponible en promotion à 551 euros sur Amazon.

Sosh : avec ces forfaits 80 et 100 Go à partir de 12,99€/mois, l’opérateur reste dans la course

Avec les nombreuses offres de forfaits mobile sans engagement à prix toujours plus compétitifs, Sosh ne pouvait pas rester indifférent. L’opérateur low cost d’Orange a donc décidé pour ces deux prochaines semaines de mettre en avant deux nouveaux forfaits de 80 et 100 Go à partir de 12,99 euros par mois. À vous maintenant de voir si vous souhaitez payer un peu plus cher que chez la concurrence pour avoir l’assurance d’un réseau mobile de qualité où que vous soyez.

Que propose les forfaits chez Sosh ?

Les infrastructures d’Orange à petit prix

Avec 80 Go ou 100 de data en France et 10 et 15 Go à l’étranger

Les appels, SMS/MMS illimités en France et en Europe

Jusqu’au 19 mai 2022

, les forfaits de 100 et 80 Go chez Sosh sont proposés à partir de 12,99 euros par mois sans prix doublé après la première année.

Les meilleurs forfaits sans engagement Forfait Mobile B&You – 200 Go 5 jours Appels illimités SMS/MMS illimités 200 Go 14,99€ Découvrir RED Forfait 4G - 100 Go 3 jours Appels illimités SMS/MMS illimités 100 Go 13€ Découvrir La Poste Forfait 4G - 50 Go 1 mois Appels illimités SMS/MMS illimités 50 Go 9,99€ Découvrir Tous les forfaits mobile

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.