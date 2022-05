Les purificateurs d'air permettent de filtrer l'air ambiant et de le débarrasser de ses polluants et allergisants. Pour vous aider à choisir celui qu'il faut pour votre intérieur, nous avons rassemblé dans ce guide les meilleurs modèles de purificateurs du moment.

La pollution de l’air dans nos domiciles vient bien sûr de l’extérieur (pollens, particules fines…) mais aussi de l’intérieur. Une partie est due à notre activité, par exemple lorsque l’on fait la cuisine ou le ménage. Elle vient également du logement en lui-même (peintures, moisissures…), mais aussi des meubles, objets et appareils installés chez nous. Les matériaux de ceux-ci contiennent des substances dites volatiles ou semi-volatiles qui peuvent être nocives pour la santé à long terme.

Allergies régulières ou saisonnières, asthme et autres maladies respiratoires peuvent ainsi être évités ou apaisées grâce à un purificateur d’air. La promesse : débarrasser votre intérieur de ses polluants, c’est-à-dire les poils d’animaux, cheveux, pollens, allergènes, fumée de cigarette… et pour certains, virus et bactéries.

Dans ce guide, vous trouverez nos recommandations sur les meilleurs modèles de purificateurs d’air, ainsi que ce qu’il faut savoir pour faire le meilleur choix.

Pour vous renseigner en amont sur la qualité de l’air chez vous (ou à votre bureau) vous pouvez aussi penser à investir dans un des capteurs de qualité de l’air que nous vous recommandons. En outre, pour maintenir une bonne qualité d’air à la maison, vous pouvez faire confiance à un aspirateur robot, en complément d’un purificateur efficace.

Dyson Purifier Cool Formaldéhyde : la qualité Dyson

Le spécialiste britannique des aspirateurs, ventilateurs et autres sèche-cheveux, possède bien entendu des modèles de purificateurs d’air dans sa gamme — en plus de son nouveau casque audio purificateur, le Dyson Zone.

Le Dyson Purifier Cool Formaldéhyde est une version améliorée du modèle de base, capable, comme son nom l’indique, de filtrer le formaldéhyde. Ce gaz cancérigène est très présent dans nos intérieurs, car émis par tout un tas d’équipements, mais aussi de meubles, de peintures et de sols.

Niveau filtration, le Dyson Purifier Cool s’avère particulièrement efficace, et très rapide pour assainir une pièce. Son design futuriste ravira les fans Dyson. L’appareil se pilote avec une petite télécommande, ou bien directement sur smartphone via l’application Dyson Link. Dyson oblige, tout fonctionne parfaitement sans anicroche. Bien sûr, tout ceci à un prix : 699 euros, un tarif qui peut-être prohibitif pour de nombreux consommateurs.

À noter qu’il existe aussi un modèle Hot+Cool également capable de chauffer la pièce, vendu à 749 euros.

Pourquoi choisir le Dyson Purifier Cool Formaldéhyde ?

Qualité de fabrication Dyson

Rare filtre anti-formaldéhyde

Excellente ergonomie

Philips 2000 Series (AMF 220/15) : le purificateur d’air multifonction

Le modèle AMF 220/15 de la série 2000 de Philips est bien un purificateur d’air, mais il est aussi capable, dans un même temps, de chauffer une pièce, tout autant que de la rafraichir grâce à son mode ventilateur. Quitte à investir dans un purificateur, pourquoi ne pas faire d’une pierre deux coups ?

Côté purification, le modèle est capable de capturer 99,95 % des particules, même les plus fines (jusqu’à 0,003 micron), pour une surface allant jusqu’à 42 m2. Trois filtres sont ainsi superposés, dont un filtre HEPA et un filtre à charbon actif, pour capturer les poussières, les particules fines, le pollen, les squames et poils d’animaux responsables des allergies, les bactéries… mais aussi les odeurs. Philips assure aussi que le modèle capture les virus.

Ce produit a un point faible, outre son design discutable : ce n’est pas un appareil connecté. Impossible donc de le piloter via une application sur smartphone. Il s’en sort cependant tout de même au niveau de l’ergonomie, grâce à un panneau de commande tactile ainsi qu’une petite télécommande magnétique. En l’absence d’application dédiée, son écran affiche tout de même différentes informations essentielles, dont la température ambiante ou encore le nombre de microparticules par mètre cube.

Pourquoi choisir le purificateur Philips 2000 Series AMF 220/15 ?

Appareil polyvalent 3-en-1

Très silencieux

Rotation à 350° pour une meilleure répartition de l’air

Xiaomi Mi Air Purifier 3H : le meilleur rapport qualité – prix

Avec ce modèle, Xiaomi fait un sans-faute. Le Mi Air Purifier 3H a tout pour lui : un design moderne, un format compact, une compatibilité avec les assistants vocaux, un tarif très correct…

Le Mi Air Purifier 3H peut se contrôler via l’application Mi Home, qui contiendra aussi tout un tas de données. Les compatibilités avec Google Assistant et Alexa sont aussi de la partie pour effectuer des commandes vocales. Il se pilote également via son écran tactile OLED qui peut afficher des infos telles que la température de la pièce, le taux d’humidité, l’état du filtre ou encore le taux de particules fines présentes dans la pièce.

Comme beaucoup d’autres modèles, celui-ci possède un bloc qui regroupe trois filtres : le filtre HEPA, le filtre à charbon actif et le préfiltre. Il est ainsi capable de filtrer des particules jusqu’à 0,3 micron, dans des pièces de 8 à 42 m2, d’après Xiaomi. Le filtre en question, qui doit être changé une à deux fois par an, vous coûtera 31 euros (deux fois moins que chez Philips).

Nous avions par ailleurs pu tester la toute première version du purificateur Xiaomi il y a quelques années. De modèle en modèle, Xiaomi a clairement perfectionné ses purificateurs.

Pourquoi choisir le Xiaomi Mi Air Purifier 3H ?

Modèle connecté : gestion via app et commandes vocales

Format compact, léger

Tarif abordable

Levoit Core 200S : le purificateur compact pas cher

Très connue aux États-Unis, la marque Levoit s’est spécialisée dans les purificateurs d’air à prix abordable. Le récent modèle Core 200S est le plus petit de la gamme, proposé à seulement 99 euros. À ce prix, il ne pourra bien sûr pas s’occuper des grands appartements, mais tout de même jusqu’à 35 m2 d’après le fabricant. Il sera donc parfait pour une chambre. Ce petit purificateur fort compact (seulement 32 cm de haut et 3 kg) possède lui aussi un filtre triple couche, avec un filtre HEPA H13.

Pour ne rien gâcher, il se montre très complet côté connectivité : outre le réglage tactile, il se pilote grâce à une application nommée VeSync (Android et iOS). Enfin, il est compatible, en passant par cette même application, avec Google Assistant et Alexa.

Pourquoi choisir le purificateur Levoit Core 200S ?

Un petit format pratique à bouger

Un design sobre

Un prix mini

Ikea STARKVIND : le purificateur d’air design



S’il y a bien une marque qui cherche à se démarquer sur ce marché, c’est le suédois Ikea. En l’occurrence, le géant de l’ameublement a cherché très logiquement à combiner technologie et design.

Après un premier modèle de purificateur nommé FÖRNUFTIG, Ikea réitère l’expérience avec une nouvelle série, les STARKVIND. Il existe en fait deux modèles STARKVIND : l’un est proposé seul, l’autre est intégré dans une petite table d’appoint. L’idée de dissimuler un purificateur dans un meuble est intéressante si vous souhaitez que l’appareil soit plus discret, plus joli, et bénéficie d’une fonction supplémentaire en tant que table.



Vendu sans le système de table, le STARKVIND se retrouve alors à la verticale. Il adopte un design totalement différent des purificateurs des autres constructeurs, avec un système de paroi en tissu directement héritée du modèle précédent, le FÖRNUFTIG. Par ailleurs, le modèle est disponible en deux coloris, blanc ou noir.

Mais qu’en est-il de l’efficacité ? Le STARKVIND peut s’occuper d’une surface relativement modeste (20 m2), et son débit d’air varie entre 50 m3/h et 240 m3/h. À titre de comparaison, dans la même gamme de prix, le débit maximum du Mi Air Purifier 3H s’établit à 380 m3/h. Le modèle d’Ikea est donc un peu paresseux.

En magasin et en ligne, la version à poser au sol est proposée à 150 euros, la version table à 190 euros.

Pourquoi choisir les modèles de purificateurs Ikea STARKVIND ?

Un design unique, à mettre en avant ou à camoufler dans un meuble

Filtres à prix très bas

Facilité d’utilisation

Pourquoi acheter un purificateur d’air ?

Dans quels cas acheter un purificateur d’air ?

Vous pouvez investir dans un purificateur d’air pour diverses raisons. Ce type d’appareil est conseillé aux personnes souffrant d’allergies (pollens, poils d’animaux, acariens…), d’asthme ou de maladies respiratoires. Mais un purificateur sera aussi utile contre les émanations et mauvaises odeurs, notamment celles de cuisine et de cigarette. Il aura également toute son utilité pour contrer les virus et bactéries en suspension. Certains modèles sont en outre capables de filtrer les gaz cancérigènes tels que formaldéhyde, nocif pour l’ensemble de la population.

Quels sont les différents filtres utilisés ?

La grande majorité des purificateurs d’air destinés au grand public se base sur un système à triple filtres :

Un pré-filtre, qui arrête les plus grosses particules telles que la poussière et les poils

Un filtre à charbon actif, qui s’occupe notamment de neutraliser les odeurs

Un filtre HEPA, qui capture les plus fines particules jusqu’à 0,3 micron

Certains modèles sophistiqués sont capables de retenir le formaldéhyde : dans ce cas-là, un filtre spécifique est ajouté.

Comment se passe l’entretien d’un purificateur d’air ?

Il est bon de nettoyer vous-même l’extérieur de votre purificateur, là où l’air est capté. Ensuite, les filtres doivent être régulièrement remplacés, généralement quand votre appareil vous l’indique. Cela intervient en général une à deux fois par an, mais tout dépend bien sûr du modèle ainsi que de l’utilisation que vous en faites. Il est indispensable de changer ces filtres, sans quoi le purificateur devient inutile.

