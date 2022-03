Dyson Zone : voici un casque audio et purificateur d’air, ce n’est pas un poisson d’avril

On le connait pour ses aspirateurs et ses idées originales, le fabricant anglais Dyson dévoile son premier casque audio Bluetooth. Il propose en plus un purificateur d'air.

Difficile de ne pas être interloqué devant le communiqué de presse de Dyson : « Dyson lance un casque audio purificateur d’air offrant un air et un son pur ». Voilà donc que le spécialiste de l’aspirateur sans fil se lance dans une toute nouvelle catégorie de produit : le casque audio à réduction de bruit. Son nom : le Dyson Zone.

Poisson d’avril ?

Le communiqué de presse que nous avons reçu est tout à fait officiel et la marque a bien mis le produit sur son site, mais il est difficile de ne pas être interloqué quand on est journaliste tech en cette période de l’année. On sait que les marques aiment annoncer de faux projets parfois très saugrenus autour du 1er avril pour tenter de rallier les fans et faire rire.

Ici, on parle d’un produit dévoilé le 30 mars, le plus sérieusement du monde par Dyson, alors nous allons le considérer comme une véritable annonce et non comme un poisson d’avril. Après tout, l’idée n’est pas si étrange venant de Dyson et de sa spécialité.

6 ans de recherche et 500 prototypes

Le Dyson Zone est donc un casque supra-auriculaire à réduction de bruit active, c’est-à-dire comparable sur le papier à ce que proposent les casques d’Apple, Sony ou encore Bose. Il est associé à un circuit de purification d’air placé devant la bouche. L’objectif pour Dyson est de convaincre une population urbaine qu’un purificateur d’air sera bon sur le long terme pour la santé face à la pollution ambiante. On ne parle pas ici du CO2, mais bien de la pollution au NO2, SO2 et microparticules si élevées en centre-ville.

La marque n’hésite pas à mettre en avant les six ans de recherche qu’il a fallu pour développer ce produit. Contrairement à ce que l’on pourrait penser en voyant le casque pour la première fois, il n’y a donc pas de rapport avec les masques de protection contre le Covid.

Le fonctionnement est plutôt simple à comprendre : l’air est aspiré et filtré par les écouteurs de chaque côté de la tête, puis envoyé vers la bouche et le nez, devant lesquels se trouve une visière sans contact. Tout l’objectif est de bien conduire l’air filtré et « purifié » devant le nez et la bouche et ne pas le perdre dans l’air ambiant.

Malheureusement, Dyson nous en dit beaucoup moins sur la partie audio de son casque. On sait seulement qu’il s’agit d’un casque à réduction de bruit active (ANC) et que la marque nous promet une réponse en fréquence neutre pour « reproduire fidèlement la musique ou la bande audio ». Il sera intéressant de tester si l’on peut entendre le bruit de la ventilation de l’air pendant l’écoute de musique avec le casque.

Lancement en 2023

Le casque audio purificateur d’air Dyson Zone sera disponible en ligne et en magasin à partir de 2023. La marque promet de présenter plus en détail les caractéristiques du produit dans les prochains mois.

