Amazon a attendu que les French Days se terminent pour casser le prix du Bose QC 45

Si vous n'aviez pas trouvé votre bonheur durant la période de promotions des French Days, Amazon propose un bon deal côté casque audio. Le Bose QuietComfort 45 est à son prix le plus bas : 259 euros contre 349 euros à sa sortie.

Dans le marché des casques audio, Bose compte parmi les meilleures références. Le constructeur revient avec le successeur du QC35 II afin d’étoffer son catalogue de casque Bluetooth à réduction de bruit. Le QuietComfort 45 donc s’appuie sur son prédécesseur en apportant quelques améliorations pour perfectionner la recette. Néanmoins le casque QC45 se situe sur une tranche tarifaire bien trop élevée comparée à la concurrence, fort heureusement il profite de 90 euros de réduction pour être à un prix plus doux qu’à sa sortie.

Le Bose QuietComfort 45, c’est quoi ?

Un casque qui mise sur le confort

La réduction de bruit et le mode Transparence de la partie

La présence d’un port USB-C pour une charge rapide efficace

Avec un prix de lancement à 349 euros, le casque sans fil Bose QuietComfort 45 bénéficie de 17 % de réduction sur Amazon, mais grâce à un coupon de réduction d’une valeur de 30 euros le prix final est de 259 euros.

Un casque qui porte toujours bien son nom

Avec un nom comme QuietComfort, il n’est pas étonnant que Bose mette en avant le confort sur cette gamme de casques. Le récent QuietComfort 45 est un casque circum-aural qui est agréable à porter sur de longues sessions avec ses coussinets à mémoire de forme et son poids de seulement 240 grammes. Le poids est bien réparti entre les oreilles et le sommet de la tête, de sorte de soulager la pression. Quant au design, il reprend à l’identique le look de son prédécesseur. Il dispose des mêmes boutons physiques pour contrôler le casque, ce qui est bien plus instinctif que des commandes tactiles parfois hasardeuses. On apprécie aussi le fait qu’il soit pliable et donc aisément transportable.

Des petites améliorations bienvenues côté son

Le QC45 peine à se distinguer par rapport à l’ancien modèle, mais le constructeur vient ajouter quelques fonctionnalités appréciables comme le mode Transparence. Pour profiter de ce mode, un simple bouton sur le casque est dédié à cette fonction pour l’activer. Ce mode s’avère tout aussi efficace que l’ANC, qui a d’ailleurs été améliorée et isole mieux dans toutes les situations (rue, transports, etc.) Sans surprise, le son est de qualité, et sera très marqué sur les basses, conformément à la signature de Bose.

La bonne nouvelle c’est que désormais le casque dispose d’un égalisateur grâce à une mise à jour. Dénué de cette fonction à sa sortie, le QC45 devient plus intéressant et rejoint le Headphones 700 qui profite également de cette fonction. Concrètement, cela va vous permettre de modifier la signature sonore du casque de Bose en permettant d’ajouter ou de diminuer le volume des graves, des médiums ou des aigus. L’autre nouveauté notable du Bose QC 45, c’est l’arrivée du port USB-C qui va être pratique au quotidien. Il faut 2h30 pour recharger le casque entièrement et 15 minutes suffiront pour profiter de votre musique pendant environ 3 heures. L’autonomie est quant à elle rehaussée à 24 heures avec la réduction de bruit activée, contre 20 heures auparavant. Enfin, ce qu’on apprécie c’est que Bose a conservé la fonctionnalité de Bluetooth multipoint afin que le Bose QC45 se connecte à plusieurs appareils simultanément grâce à sa puce NFC et au Bluetooth 5.1.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur le casque Bose QuietComfort 45.

