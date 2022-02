QuietComfort 45 : Bose ajoute une fonctionnalité qu’il aurait dû avoir dès le lancement

Bose a jouté une fonction plus que bienvenue à son QuietComfort 45 : la gestion d'un égaliseur au sein de l'application Bose Music.

Comme avec son Headphones 700, Bose a décidé de mettre à jour son casque QuietComfort 45 cette semaine. Cette mise à jour vient ajouter une fonction qui manquait au lancement du casque Bluetooth à réduction de bruit active de Bose : un égaliseur.

Concrètement, cet égaliseur va vous permettre de modifier la signature sonore du casque de Bose en permettant d’ajouter ou de diminuer le volume des graves, des médiums ou des aigus. Néanmoins, la courbe proposée par Bose peut manquer de précision par rapport à ce qu’offrent certains constructeurs concurrents. Non seulement seuls trois points peuvent être modifiés, mais Bose ne précise pas non plus à quelles fréquences correspondent ces trois points. Il faudra donc jouer avec l’égaliseur pour modifier correctement la signature du casque.

Rappelons que le Bose QuietComfort 45 propose une signature sonore en W. C’est-à-dire que le casque va mettre l’accent sur les infra-graves, à 35 Hz, mais également sur les médiums, autour de 3500 Hz, ainsi que sur les aigus, au-delà de 10 000 Hz. L’arrivée d’un égaliseur devrait permettre de modifier cette courbe en réduisant les médiums et en augmentant les basses si vous souhaitez un son plus profond, avec davantage de rondeur. Néanmoins, comme toujours, l’égaliseur ne permettra pas de modifier complètement la signature du casque puisque celle-ci dépend également des composants et matériaux utilisés par le constructeur américain.

En plus de la gestion manuelle de la courbe, le nouvel égaliseur intègre quatre presets : augmentation des graves, réduction des graves, augmentation des aigus et réduction des aigus.

Le second casque de Bose à profiter d’un égaliseur

C’est la seconde fois que Bose permet l’ajout d’un égaliseur sur un de ses casques audio sans fil. La firme avait déjà fait de même avec le Bose Headphones 700. Sorti en août 2019, le casque avait été mis à jour en mai 2020 pour intégrer un égaliseur à l’application. C’était alors le premier casque du constructeur à proposer un égaliseur au sein de l’application, la firme ayant pendant longtemps adopté la même philosophie qu’Apple, à savoir proposer un son relativement neutre, censé plaire au plus grand nombre et sans complexification au sein de son application pour modifier les réglages.

La mise à jour du Bose QuietComfort 45 est disponible depuis ce mardi. Pour la télécharger, il suffit de se rendre dans l’application, puis de patienter le temps que la mise à jour soit téléchargée. Vous pouvez alors installer la mise à jour du casque vers le firmware 2.0.4. Pendant ce temps, le Bose QC45 va alors redémarrer, puis un menu « l’égaliseur » va apparaître au sein de l’application vous permettant de modifier la signature sonore du casque.

