Ce picoprojecteur va vous étonner par sa fiche technique, tout autant que par son prix

Si vous recherchez un vidéoprojecteur compact proposant une bonne qualité d'images et pour un prix abordable pour ces prestations, le XGIMI Elfin fait parfaitement le job surtout à un prix réduit : 551 euros au lieu de 650.

Inconnue en Europe auprès du grand public, la marque XGIMI est pourtant très populaire en chine du côté des amateurs de vidéoprojecteurs. Son modèle Elfin est ce que l’on appelle un picoprojecteur, c’est-à-dire un modèle misant sur le petit format, mais disposant d’une fiche technique qui n’a rien à envier aux plus gros appareils, enfin presque. On peut se l’offrir pour moins de 600 euros sur Amazon alors que son prix originel frôle les 1000 euros.

Les caractéristiques du projecteur XGIMI Elfin

Une image projetée en Full HD natif avec HDR 10+

L’apport de la 3D et un mode faible latence

L’intégration d’Android TV en version 10

Au lieu d’un prix habituel de 649 euros, le vidéoprojecteur Elfin de la marque XGIMI est aujourd’hui disponible en promotion à 551 euros sur Amazon.

Le produit est vendu par la boutique en ligne de la marque, mais est bien expédié par Amazon.

Une grande image de qualité étonnante pour sa taille

Moins de 1 kg sur la balance et une hauteur de seulement 5 cm, autant dire que le XGIMI Elfin est loin de prendre de la place. Il s’agit pourtant d’un picoprojecteur qui a clairement du coffre. Il dispose d’une lampe délivrant une définition Full HD pouvant s’afficher jusqu’à 120 pouces. On a même droit à un traitement d’image certifiée HDR10+ et une luminosité mesurée à 800 lumens ANSI pour garantir théoriquement des images claires même en plein jour. Attention tout de même, nous recommandons une utilisation dans des conditions avec le moins de luminosité possible pour garantir une expérience optimale.

Le XGIMI Elfin est aussi doté d’une technologie de mise au point automatique et de correction de trapèze. Cela permet notamment au projecteur d’afficher une image cadrée même si le projecteur est placé dans un angle. Un mode jeu permet de réduire le retard à l’affichage afin de pouvoir brancher sa console et bénéficier d’une latence réduite au minimum, ce qui n’est pas forcément le fort de ce type d’appareil.

Enfin, côté son, il embraque 2 haut-parleurs de 6 W signés Harman Kardon pour garantir une spécialisation du son native avec la certification Dolby Audio. On préférera toujours une vraie installation sonore pour en profiter, comme une barre de son par exemple, même s’il s’agit d’une solution d’appoint efficace en déplacement.

Tout compris, même Andoid TV

XGIMI a bien compris le positionnement multimédia grand public de son vidéoprojecteur. C’est pourquoi le Elfin intègre une connexion Wifi et surtout une rom Android TV en version 10.0 pour avoir accès à tout son contenu multimédia (Netflix, Prime Video, Disney+, etc.) sans avoir à brancher un autre appareil. Tout est pilotable directement depuis la télécommande. Enfin, pour brancher une console de jeu ou autre, l’appareil dispose d’une entrée HDMI 2.0 et d’un port USB 2.0.

Les autres picoprojecteurs du marché

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles parmi les meilleurs existants, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs vidéoprojecteurs en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.