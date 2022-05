À moitié prix, le purificateur d’air de Xiaomi devient un très bon deal

Le purificateur d’air de Xiaomi est un dispositif discret qui se charge de filtrer l’air de votre espace intérieur afin de gagner en qualité. En ce moment, le Mi Air Purifier 3C est en promotion à 79,99 euros contre 149,99 euros habituellement.

Pollen, particules fines, poussières, acariens… tous ces désagréments peuvent réellement polluer l’air que l’on respire à la maison. Pour arranger cela, mieux vaut miser sur un purificateur d’air. Si certains nécessitent un budget assez conséquent, d’autres restent tout de même plus abordables. Et encore plus avec des réductions, comme le Mi Air Purifier 3C de Xiaomi, qui bénéficie d’une réduction de 70 euros sur son prix d’origine.

Le Xiaomi Mi Air Purifier 3C, c’est quoi ?

C’est un purificateur d’air

Qui va permettre de filtrer jusqu’à 99,97% des particules fines

Dans une grande surface, le tout sans un bruit (106 m²/h)

Au lieu d’un prix barré à 149,99 euros, Xiaomi baisse le prix de son Mi Air Purifier 3C à 79,99 euros sur le Mi store.

Petit, mais puissant

À première vue, le purificateur d’air de Xiaomi ne fera pas tache dans votre intérieur. Vêtu de blanc dans un format rectangulaire peu imposant, le Mi Air Purifier 3C se fondra parfaitement dans toutes les décorations. Il se fera vite oublier, même lorsqu’il se mettra en route, car l’entreprise chinoise a misé sur un appareil efficace pour purifier l’air, mais surtout silencieux pour que vous puissiez en profiter en toute tranquillité la nuit, par exemple. Il est aussi doté d’un écran OLED qui est tactile, ce qui accentue son côté bien fini.

Son écran vous permettra d’avoir toutes les données nécessaires d’un coup d’œil, comme la qualité de l’air ambiant détectée chez vous, ou encore l’état de fonctionnement du purificateur. Un cercle lumineux vous facilitera même la tâche puisqu’il changera de couleur en fonction de la qualité de l’air. Pour améliorer celle-ci, le Mi Air Purifier 3C embarque un filtre HEPA capable de capturer 99,97 % des particules, et même les plus fines. Grâce à la présence de filtres avec une entrée d’air à 360°, il est capable de capturer les poussières, les particules fines, le pollen, les squames d’animaux responsables des allergies, les bactéries, mais aussi les odeurs désagréables qui parasitent l’air. D’après la marque, 1 heure permet de purifier l’air dans une surface de 106 m².

Personnalisable selon vos besoins

La présence de ce purificateur devrait ainsi aider à soulager les allergies et les symptômes d’asthme. Et, si vous souhaitez contrôler le purificateur d’air sans être près de lui, vous pourrez le faire grâce à l’application Mi Home, qui contiendra tout un tas de données pratiques récoltées en temps réel.

Vous allez pouvoir par exemple régler les modes en fonction de la superficie de la pièce, ou encore surveiller la qualité de l’air ambiant détectée chez vous. Il est également possible de programmer les heures de mise en route et d’extinction. Les compatibilités avec Google Assistant et Alexa sont aussi de la partie pour effectuer des commandes vocales.

