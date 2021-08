Bose QC45 : le futur casque à réduction de bruit de Bose fuite massivement

Le site WinFuture a partagé des visuels marketing ainsi que certaines caractéristiques du Bose QuietComfort 45.

On sait déjà depuis quelques semaines que Bose prépare un nouveau casque pour sa gamme QuietComfort. En parallèle du Bose Headphones 700 lancé il y a maintenant deux ans, le constructeur américain préparerait un successeur au Bose QC35 II, le Bose QuietComfort 45.

Déjà repéré sur le site Internet de la FCC aux États-Unis, le casque a fait l’objet, ce mardi, d’une grosse fuite dans les colonnes du site allemand WinFuture. Le site, spécialisé dans l’actualité high-tech, a ainsi mis la main sur les visuels marketing, mais également sur les caractéristiques techniques de ce qui s’annonce comme l’un des principaux concurrents du Sony WH-1000XM4.

Du côté du design, Bose devrait rester dans la même approche que sur le QC35 II, lancé il y a bientôt quatre ans. On devrait donc retrouver des contrôles aux boutons — et non pas par glissement de doigts comme sur le Headphones 700. Sur l’écouteur droit, on retrouverait, à l’extérieur, un slider permettant d’allumer le casque, de gérer l’appairage Bluetooth ou de passer d’une source à l’autre. Sous ce même écouteur, Bose aurait intégré les boutons de volume ainsi que le bouton central de lecture. Enfin, comme sur le Bose QuietComfort 35, on retrouverait sous l’écouteur gauche le bouton pour appeler l’assistant vocal ou gérer la réduction de bruit. Du côté des connectiques, on peut également voir ce qui semble être une prise jack, mais également une prise USB-C pour la recharge. Une évolution par rapport au micro-USB utilisé sur le QC 35 II.

Le Bose QuietComfort 45 // Source : WinFuture

Si le design ne devrait pas changer radicalement, WinFuture rapporte cependant quelques évolutions concernant les caractéristiques du casque. En plus de la réduction de bruit active, il profiterait également d’un mode ambiant. Le Bose QuietComfort 45 intégrerait également un égaliseur automatique pour ajuster les fréquences en fonction du volume sonore de l’écoute. Il ne s’agirait donc pas d’un égaliseur personnalisable, mais bel et bien d’un système automatique comme sur les Google Pixel Buds pour augmenter les basses à faible volume.

Du côté des matériaux, le Bose QC 45 utiliserait du cuir synthétique et du nylon afin de proposer un casque léger et résistant. Il s’agissait déjà de l’une des principales qualités de ses prédécesseurs.

Une autonomie de 24 heures

L’autonomie serait également au rendez-vous, puisque, selon WinFuture, les éléments marketings de Bose indiquent que le casque embarquerait un accumulateur de 460 mAh. C’est une diminution par rapport aux 495 mAh du QC35 II, mais l’autonomie annoncée serait de 24 heures avec réduction de bruit active contre 20 heures pour le modèle précédent. Le casque pourrait par ailleurs récupérer 2h30 de batterie en 15 minutes de charge et la charge complète prendrait 2h30.

Du côté du prix et la disponibilité aussi, WinFuture dévoile quelques informations. Le site indique que le casque sera « bientôt disponible » en Allemagne. Du côté du prix, il serait proposé aux États-Unis à 329 dollars. Pour rappel, le QC35 II avait quant à lui été lancé à 349 dollars, tandis que le Bose Headphones 700 a été lancé il y a deux ans à 400 dollars. En Europe, on peut donc s’attendre à un prix de 330 euros pour le Bose QuietComfort 45.