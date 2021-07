QuietComfort 45 : le prochain casque à réduction de bruit de Bose semble imminent

Référence dans le domaine des casques à réduction de bruit, Bose prépare un nouveau casque QC45 comme le révèle un dossier mis en ligne par la FCC.

Il y a deux ans, Bose lançait son dernier casque à réduction de bruit en date, le Bose Headphones 700. Par la même occasion, le constructeur américain semblait mettre fin à sa gamme QuietComfort. Il semble qu’il n’en soit finalement rien.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs casques Bluetooth (sans fil) en 2021 ?

Comme l’a remarqué le site PhoneArena, la commission fédérale américaine en charge des communications, la FCC, a certifié la semaine dernière un nouveau produit sous le nom de « Bose QuietComfort 45 ». Il semble donc qu’il s’agisse du prochain casque à réduction de bruit du constructeur.

Le dossier publié par la FCC permet de découvrir certaines données techniques du casque, comme la compatibilité Bluetooth du casque. Surtout, le dossier est accompagné de plusieurs photographies permettant de découvrir le design du casque avant même sa présentation officielle.

Un design très proche de celui du QC35 II

On peut y voir un design très proche de celui des Bose QuietComfort 35 et QuietComfort 35 II. L’arceau semble ainsi en métal rembourré sur la partie inférieure, les armatures sont souples pour permettre d’orienter les oreillettes et, surtout, le casque fait la part belle aux boutons.

Comme le Bose QC35 II, le Bose QC45 utiliserait un système de boutons physiques pour contrôler la musique et changer de pistes, pour allumer le casque ou pour passer d’une source Bluetooth à une autre. Il faut dire que le Bose Headphones 700 misait avant tout sur les contrôles tactiles.

L’oreillette droite du casque semble également accueillir une grille de microphone plus importante, potentiellement pour mieux analyser les bruits ambiants. Il faut dire que la raison d’être des casques QuietComfort de Bose est bel et bien de mettre en avant la réduction de bruit active du constructeur.

Pour l’heure, on ignore encore quels seront les caractéristiques techniques ou le prix du Bose QuietComfort 45. Pour rappel, le Bose Headphones 700 est actuellement proposé autour de 300 euros, tandis que le Bose QuietComfort 35 II, lancé à 279 euros, peut désormais se trouver autour de 200 euros. Pour le Bose QuietComfort 45, on s’attend logiquement à un prix de lancement entre 280 et 300 euros. Toujours est-il que si le casque a déjà été certifié par les autorités de régulation, on peut s’attendre à une annonce officielle dans les prochaines semaines.