Bose QC 35 II : cette référence des casques à réduction de bruit est à 178 €

Les bons casques audio à réduction de bruit active sont légion aujourd'hui, mais les bonnes références persistent dans le temps. Cet adage est vérifié grâce au Bose QC 35 II, une légende dans son domaine pour ses nombreuses qualités. Il est actuellement trouvable à un prix défiant toute concurrence sur Cdiscount : 178 euros.

Si vous êtes un amateur de son de qualité, le Bose QC 35 II doit sûrement vous dire quelque chose. Il s’agit encore aujourd’hui de l’un des meilleurs casques sans fil à réduction de bruit active du marché malgré ses quatre années d’existence. Et il coûte évidemment beaucoup moins cher aujourd’hui qu’à sa sortie.

La référence Bose QC 35 II, c’est …

Une réduction de bruit toujours efficace

La bonne qualité du son Bose

Une belle autonomie

Au lieu de 249 euros habituellement, le Bose QuietComfort 35 II est actuellement disponible en promotion à seulement 178 euros sur Cdiscount.

Un excellent casque, même 4 ans après

Le Bose QuietComfort 35 II est certes un casque datant d’un peu plus de 4 ans, mais il reste l’une des valeurs sûres d’un marché saturé de casques de qualité. Le QC 35 II adopte la forme circum-aural pour englober totalement vos oreilles à l’intérieur des coussinets. Il se démarque avant tout par sa qualité de fabrication qui le rend ultra résistant en toutes circonstances, mais surtout par un son rarement égalé.

Avec une réduction de bruit active encore efficace

Son gros avantage est qu’il dispose d’un système de réduction de bruit active parmi les plus impressionnantes du marché. Grâce aux commandes intégrées au casque, il est possible d’ajuster cette réduction afin de s’adapter à l’environnement qui vous entoure. De plus, Il est possible de paramétrer le rendu du son à l’envie depuis l’application mobile Bose Connect (disponible sur iOS et Android). On peut également compter sur la présence de Google Assistant et Amazon Alexa afin de pouvoir piloter son contenu à la voix. La qualité sonore est évidemment au rendez-vous, avec un accent mis sur les basses, propre à Bose.

Une bonne autonomie et de la charge rapide via USB-C

Côté autonomie, Bose annonce environ 20 heures en mode sans-fil avec la réduction de bruit active, le double en mode filaire et, dans les faits, on est très proches de la réalité. Notez que la recharge se fait grâce au port USB-C, ce qui a son avantage par rapport à de nombreux casques encore cantonnés aux ports microUSB.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Bose QuietComfort 35 II.

Les nouvelles références du moment

Afin de découvrir des modèles un peu plus récents que le Bose QC 35 II, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs casques Bluetooth (sans fil) en 2021.