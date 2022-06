La date du lancement des Samsung Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 se précise

Une fois n’est pas coutume (si), Samsung voit la date de son grand raout d’été lui échapper. Mais, comme d’habitude avec Jon Prosser, il vaut mieux prendre des pincettes de la taille d’une pelleteuse avant de marquer son calendrier.

On sait Samsung en train de préparer son événement Unpacked estival. Et, comme tous les ans ou presque, nous savions déjà qu’il se déroulerait au mois d’août. Mais, pour Jon Prosser, le prolixe et occasionnellement irritant rédacteur en chef de Front Page Tech, le lancement des Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4, mais aussi de la Galaxy Watch 5, aura lieu le 10 août prochain.

La date de commercialisation également connue

Samsung ne devrait pas changer de mode opératoire cette année. Après un levée de rideau possiblement calée au 10 août, le constructeur lancerait les précommandes dans la foulée. Toujours d’après Prosser, les premiers exemplaires des smartphones pliants arriveront dans les mains des early adopters et sur les étals le 26 août.

Tout en restant prudents à l’égard des prédictions de Jon Prosser, on doit souligner que les dates avancées sont tout à fait crédibles. L’an dernier, les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 nous avaient été présentés le 11 août, et nos tests publiés le 27 août. Deux semaines réglementaires, vers lesquelles Samsung pourrait donc tendre une nouvelle fois.

Conscient qu’une marge d’erreur existe toujours, notre informateur du jour précise que cette dernière date concerne uniquement « certains marchés ». Pas d’inquiétude : la France fait généralement partie des premières servies pour les mobiles Samsung.

Il est encore un peu tôt pour spéculer sur le prix des nouveaux smartphones pliants du constructeur. Mais, différentes fuites préalables pointent vers une nouvelle baisse, après la très bonne surprise des Galaxy Z Flip 3 et Z Fold 3 (qui perdaient respectivement 500 € et 200 € comparés à leurs prédécesseurs).

Du reste, Prosser termine ses prédictions en annonçant — littéralement — la couleur. Le Samsung Galaxy Z Fold 4 serait disponible dans les coloris Phantom Black, Vert et Beige. Le plus compact Galaxy Z Flip 4 se lancerait quant à lui en Graphite, Violet Bora, Rose doré et Bleu.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.