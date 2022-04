Les Samsung Galaxy Z Fold 4 et Flip 4 pourraient coûter moins cher cette année

L'analyste Ross Young nous gratifie de nouvelles informations concernant le futur lancement des Fold 4 et Flip 4 de Samsung qui selon ses sources devraient être produits cette année à plus grande échelle et avec un prix qui devrait être encore plus attractif.

Les smartphones pliants sont vraiment bien partis pour durer chez Samsung. Bien installé sur le marché en croissance des smartphones pliables, la marque coréenne s’apprêterait à frapper fort cette année avec les successeurs de ses Z Fold 3 et Z Flip 3 et se préparerait en coulisses à un lancement en grande pompe pour fin 2022.

Une production à plein régime

C’est en tout cas ce que nous indique l’analyste Ross Young avec un tweet laissant croire que Samsung s’attendrait à vendre bien plus d’unités qu’à l’accoutumée avec ses futurs pliants. Selon lui, Samsung aurait l’intention de produire plus du double de smartphones pliants en 2022.

Samsung's Z Fold 4 and Z Flip 4 phone production for July are more than double what it was for the Z Fold 3 and Z Flip 3. Pointing to a very strong launch. Might see a price cut. — Ross Young (@DSCCRoss) April 20, 2022

Les 4 derniers mois avant la sortie d’un smartphone sont normalement réservés à la planification du lancement, et c’est généralement dans cette période que l’on commence à en apprendre davantage sur ce qui va pouvoir se passer, car les plans sont déjà bien établis et peu de choses seront amenées à changer.

À ce stade, Samsung a déjà prévu ce qui se passera en août après sa conférence Unpacked, et notamment le nombre d’unités prévues pour le lancement de ses Z Fold 4 et Z Flip 4. Un gage de bonne santé pour ce segment des smartphones pliables où Samsung a multiplié ses livraisons de smartphones par 4 entre 2020 et 2021.

Des prix encore abaissés ?

Plus intéressant : selon l’expert, cela pointerait vers des prix de lancement qui devraient être revus à la baisse cette année, sans vraiment nous en expliquer la raison. Samsung semblerait donc croire en ses chances pour cette fin d’année et cela expliquerait l’accélération annoncée.

L’hypothèse d’un prix proposé plus bas peut constituer une explication plausible à cette hausse de production. Il se pourrait donc que Samsung tente de soigner son approche cette année auprès des consommateurs avec une offre plus abordable que jamais. D’autant que l’entreprise pourrait également faire place à une troisième déclinaison de smartphone pliant d’après les rumeurs. Si les prix des Fold 4 et Flip 4 venaient à baisser, cela pourrait aménager un peu d’espace pour une offre encore plus premium, mais nous n’en sommes pas encore là.

