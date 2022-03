Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3 : pourquoi Samsung ne veut plus du Z dans certains pays

Utilisée par Samsung pour sa gamme de smartphones pliants depuis l'arrivée du premier Galaxy Z Flip, en 2020, la lettre « Z » disparaît désormais des nomenclatures du géant coréen dans certains pays. La raison ? Elle serait à chercher du côté du conflit russo-ukrainien.

La nomenclature des smartphones Samsung est relativement simple à appréhender : la lettre A désigne les appareils entrée et millieu de gamme, le S les produits premium, tandis que la lettre Z renvoyait, depuis 2020 et le premier Galaxy Z Flip, aux mobiles pliants de la marque. Cela pourrait changer. On apprend d’Android Police que Samsung aurait commencé à abandonner la lettre Z dans la nomenclature de ses smartphones pliants.

Pour l’instant ce changement a principalement été observé dans certains pays européens, notamment en Estonie et en Lettonie, où les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 ont perdu leur Z. Dans les pays concernés, le Store officiel de Samsung vend désormais des Galaxy Fold 3 et Flip 3 « tout court ». Samsung ferait également disparaître le Z de ses boîtes, en imprimant dès à présent de nouveaux emballages pour ces produits.

On ignore à ce stade si ce changement de nomenclature, pour l’instant limité aux pays baltes et à quelques pays d’Europe de l’Est, s’étendra à l’avenir sur l’ensemble des marchés où Samsung est implanté. La chose n’est pas à exclure, mais il faudra probablement attendre un communiqué officiel de Samsung pour en savoir plus. Pour l’instant la marque n’en a pas encore partagé.

Samsung has removed the ‘Z’ from its phones in certain European countries.

Z Fold/Flip3 are being sold as just Galaxy Fold3/Flip3.

Change could be due to symbol ‘Z’ representing Russian Army during the ongoing invasion in Ukraine. New retail boxes have been printed as well. pic.twitter.com/RvadGYN0Xi

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) March 29, 2022