En plus des AirPods Pro 2, Apple concocterait de nouveaux coloris pour l’AirPods Max

De nouvelles rumeurs amenées par le journaliste Mark Gurman font état de l'arrivée de nouveaux coloris pour l'AirPods Max du côté de Cupertino. Nouveautés qui coïncideraient également avec l'arrivée des futurs AirPods Pro 2 de la marque.

2022 sera-t-elle une année haute en couleur pour la Pomme ? C’est en tout cas ce que laissent entendre les dernières rumeurs concernant ses produits. Nous avions déjà eu vents de potentiels nouveaux coloris pour les MacBook Air et les futurs iPhone 14, et ce serait maintenant au tour du casque AirPods Max d’avoir droit à son petit relooking de saison en fin d’année. Dans le même temps, Apple devrait sortir la nouvelle version de ses désormais célèbres AirPods Pro.

Des AirPods Pro plus centrés sur la santé et le sport ?

C’est ce que nous apprend le journaliste de Bloomberg Mark Gurman via sa newsletter Power On. Selon ses informations, Apple prévoirait de mettre à jour deux produits de sa gamme AirPods vers la fin d’année.

Les AirPods Pro 2 — seconde génération des écouteurs à réduction de bruit active de la marque — devraient selon certains bruits de couloirs faire leur arrivée cet automne avec un nouveau design et amèneraient avec eux le support de la musique en qualité Lossless (sans perte), mais également de nouvelles fonctionnalités santé et sport qui ne figuraient jusqu’ici dans aucun des modèles de la gamme.

Toujours selon Gurman, Apple se préparerait également à lancer de nouveaux coloris de l’AirPods Max. Il ne serait pas question pour l’instant d’ajouter de nouvelles fonctionnalités et il ne nous est pas non plus dit quels seront les futurs coloris.

Si l’arrivée de ces nouvelles fonctionnalités venait à se confirmer sur la deuxième génération des AirPods Pro, il serait légitime de penser qu’il pourrait alors venir faire de l’ombre à l’AirPods Max d’Apple, qui, lui, n’embarque toujours pas la possibilité d’écouter de morceaux en qualité Lossless malgré le fait que ce soit le seul casque vendu à ce jour par la marque. Cette omission, si elle n’est pas réglée rapidement pourrait bien venir faire du tort à l’offre la plus onéreuse de la gamme AirPods.

Quels coloris pour l’AirPods Max ?

Après les coloris gris, argent, vert, rose et bleu ciel, on pourrait s’attendre à voir arriver des coloris cohérents avec ce qu’à déjà pu lancer la marque auparavant comme les coloris mauves de l’iPhone 12 ou encore le dernier coloris vert des iPhone 13 et 13 Pro. Mais il est encore trop tôt pour en être certain. L’iPhone 14 Pro aurait lui aussi droit à un nouveau coloris cette année si l’on en croit certaines rumeurs, mais rien n’est encore sûr non plus de ce côté-ci.

