Le MacBook Air M2 serait toujours prévu pour 2022 : les dernières révélations

Le très attendu MacBook Air M2 et le MacBook Pro 13 pouces seraient bien prévus en 2022.

En quelques mois, Apple a fait une belle démonstration de force pour les créateurs de contenu en lançant le Mac Studio et les MacBook Pro équipés d’une puce M1 Pro ou M1 Max. En réalité, très peu de monde a besoin de la puissance de ces puces. La grande majorité des utilisateurs peut très bien se contenter de la puce Apple M1 que l’on trouve dans le MacBook Air.

Malheureusement, le PC portable était le premier à bénéficier des puces Apple Silicon et la firme n’avait pas revu le design du produit. On attend donc avec impatience son successeur en 2022 et le site 9To5Mac a pu obtenir des informations en exclusivité.

Puce M2 ou puce M1 pour le MacBook Air 2022 ?

Le site est en mesure de confirmer qu’Apple va bien lancer un nouveau MacBook Air avec une puce Apple M2 en 2022. Aux dernières nouvelles, l’analyste Ming-Chi Kuo prédisait bien un nouveau design pour le MacBook Air 2022, mais avec une réutilisation de la puce M1. Un choix qui peut paraître étrange : on imagine mal Apple annoncer un nouveau modèle deux ans après le précédent sans changer sa puce.

9To5Mac indique que d’après ses sources, le nouveau MacBook Air devrait bien intégrer une puce Apple M2. Le PC aurait pour nom de code J413 et la puce Apple M2 aurait pour nom de code Staten. La nouvelle puce garderait les 8 coeurs CPU de la puce M1, mais offrirait un circuit graphique plus performant avec 10 coeurs GPU. C’est peut-être de là que vient la confusion entre Bloomberg et 9To5Mac d’un côté, et Ming-Chi Kuo de l’autre.

Quoi qu’il en soit, la puce du MacBook Air M2 serait moins performante que les M1 Pro, M1 Max et M1 Ultra que l’on connait. C’est bien normal, l’objectif est de continuer de proposer un PC sans aucune ventilation et à basse consommation.

Et le MacBook Pro 13 pouces, toujours là

L’autre des premières machines à être passé à Apple Silicon c’est le MacBook Pro 13 pouces. Le dernier PC du catalogue à encore proposer la Touch Bar et un vieillissant design. D’après 9To5Mac, le MacBook Pro 13 pouces aurait aussi une nouvelle version dans les cartons avec puce Apple M2. La nouvelle référence devrait garder le même design, ce qui peut paraître étrange tant il dénote avec le reste du catalogue.

Plus intéressant, Apple réfléchirait à faire perdre à la machine la marque « Pro ». Une décision qui serait bienvenue pour éviter la confusion avec les vrais MacBook Pro de 14 et 16 pouces qui utilisent les puces M1 Pro et M1 Max.

