MacBook Air 2022 : Apple miserait bien sur un tout nouveau design, mais rien d’autre

Un MacBook Air 2022 en demie teinte ? La question est posée. D'après Ming-Chi Kuo, l'appareil adopterait bien un tout nouveau châssis cette année, agrémenté de nouveaux coloris, mais ne proposerait aucune avancée technologique majeure par rapport au modèle actuel.

Le MacBook Air 2022 est bien en chemin pour être livré cette année, comme convenu… mais il serait moins prometteur que prévu. C’est ce qu’a déclaré sur Twitter l’indéboulonnable Ming-Chi Kuo. Dans un tweet posté aujourd’hui, l’analyste de TF International Securities, qui a souvent vu juste par le passé s’agissant des produits Apple, indique qu’un nouveau MacBook Air entrerait bien en production de masse sur le second ou troisième trimestre 2022. D’après lui, l’appareil disposerait comme prévu d’un nouveau design et même de nouveaux coloris, mais il ne proposerait au bout du compte rien de réellement nouveau sur le plan technologique.

En clair, et comme l’ont évoqué de nombreuses rumeurs ces derniers mois, nous profiterions bien d’un tout nouveau châssis… mais on resterait en présence d’un processeur Apple M1 : le même que sur le MacBook Air actuel. Pas de puce M2 au menu donc, mais plutôt une version légèrement peaufinée de la puce M1, croit savoir Ming-Chi Kuo. D’après Mark Gurman (Bloomberg), nous pourrions cette fois compter sur 8 cœurs CPU et 10 cœurs GPU (contre 8 cœurs CPU / 8 cœurs GPU au maximum pour l’instant).

Rien de nouveau non plus sur l’affichage

Autre motif de déception potentiel, le MacBook Air 2022 ne disposerait pas non plus de nouvel écran basé sur la technologie d’affichage Mini-LED (employée notamment sur les iPad Pro 12,9 pouces et sur les derniers MacBook Pro). Similaire à l’OLED en termes de qualité d’image, cette technologie tire parti de milliers de très petites LEDs pour permettre une forte luminance et un contraste nettement plus élevé que celui des écrans LCD plus classiques. À la place, Apple se contenterait donc d’un écran IPS Retina « habituel » pour son prochain MacBook Air.

Si son changement de châssis se confirme, l’appareil passerait par contre à un design à bords plats inspiré des iPad Pro et Air de dernière génération. Pour Apple, l’idée serait peut-être de redonner une vraie identité visuelle au MacBook Air… qui ressemblait jusqu’à présent à s’y méprendre à un MacBook Pro de 13 pouces. Côté coloris, on peut enfin imaginer que le modèle 2022 miserait sur des teintes héritées par exemple des nouveaux iPad Air (mauve, rose, bleu…).

