79 € au lieu de 229 € : c’est l’excellent prix des Samsung Galaxy Buds 2 Pro

Les Samsung Galaxy Buds 2 Pro comptent parmi les écouteurs sans fil les plus premium du marché. Un an après leur sortie, nous les retrouvons à un tarif bien plus abordable grâce à une offre chez Boulanger : 79 euros au lieu de 229 euros au lancement.

Les Samsung Galaxy Buds 2 Pro, sortis l’an dernier, sont arrivés avec leur lot de nouveautés comme un nouveau codec audio (SSC Hi-Fi) en plus en plus d’une réduction de bruit active améliorée. Ces écouteurs true wireless de la marque sud-coréenne sont encore de très bons produits aujourd’hui, d’autant plus quand ils bénéficient d’une remise de plus de 50 % de réduction.

Ce que l’on apprécie chez les Samsung Galaxy Buds 2 Pro

Le format plus compact

L’audio spatial et un nouveau codec audio

La bonne restitution sonore

D’abord vendus à 229 euros au lancement, les Samsung Galaxy Buds 2 Pro sont actuellement disponibles à 179 euros chez la Fnac, mais en prenant en compte l’offre de remboursement de 50 euros et le bonus reprise de 50 euros (choisir « retrait en magasin ») en ramenant une paire d’écouteurs usagés, le prix final est de seulement 79 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant les Samsung Galaxy Buds 2 Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Samsung Galaxy Buds 2 Pro au meilleur prix ?

Des écouteurs revus pour le confort

Les Samsung Galaxy Buds 2 Pro reprennent leur fameux design arrondi qui leur permet d’avoir un meilleur maintien une fois dans l’oreille. Mais, cette fois-ci, le design est 15 % plus compact que l’ancienne version et chaque écouteur pèse 5,5 g contre 6,3 g auparavant. Ces écouteurs sont intra-auriculaires et offrent une bonne isolation passive. Des paires d’embouts en silicone de différentes tailles sont proposées pour convenir aux oreilles de chacun.

Pour permettre une bonne réduction de bruit active, Samsung a intégré 3 microphones dans chacun de ses écouteurs, mais force est de constater que le résultat est encore un peu en deçà de ce que proposent d’autres concurrents. Un mode Transparence est aussi de la partie pour écouter cette fois-ci les bruits environnants.

Un nouveau codec audio fait son entrée

L’apparition d’un nouveau codec SSC Hi-Fi (Samsung Seamless Codec Hi-Fi) permet à ces écouteurs d’aller jusqu’à un taux d’échantillonnage de 24 bits, mais il faudra un smartphone Samsung sous One UI 4 minimum pour en profiter et que le fichier audio soit compatible avec une telle profondeur. L’audio spatial est aussi intégré et le résultat est convaincant.

Pour ce qui est de l’autonomie, ces écouteurs ont une durée d’utilisation correcte, mais encore en dessous de ce que proposent certains. Nos tests arrivent à une durée de vie de 4h45 avec un volume à 60 %, en activant la réduction active du bruit et en passant par une connexion par le codec AAC. En ce qui concerne la charge, ces écouteurs peuvent récupérer 30 % d’autonomie en seulement 10 minutes.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet des Samsung Galaxy Buds 2 Pro.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références pour les comparer avec les Samsung Galaxy Buds 2 Pro, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écouteurs Bluetooth du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).