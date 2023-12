Moins de 70 € pour les écouteurs sans fil premium de Samsung, c’est vraiment possible ?

Si vous êtes à la recherche de bons écouteurs sans fil dotés de la réduction de bruit active sans casser votre tirelire, les Galaxy Buds 2 Pro pourraient bien vous plaire. Ils sont d’ailleurs plus abordables sur Amazon : 69 euros au lieu de 229 euros.

Les Samsung Galaxy Buds 2 Pro sont les derniers écouteurs haut de gamme de la marque. Ils viennent avec leur lot de nouveautés, comme un nouveau codec, la prise en charge de l’audio spatial et un format plus compact. Assez onéreux, il est possible aujourd’hui d’économiser 160 euros sur ce modèle grâce à cette offre.

Les points positifs des Samsung Galaxy Buds 2 Pro

Des écouteurs légers, discrets et confortables

Un son détaillé et la présence de l’audio spatial

La charge sans fil

Proposés à leur sortie à 229 euros, les Samsung Galaxy Buds 2 Pro s’affichent actuellement à 149,99 euros sur Amazon, mais grâce à un coupon de réduction de 30 euros et une ODR de 50 euros, les écouteurs reviennent à seulement 69 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant les Samsung Galaxy Buds 2 Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Samsung Galaxy Buds 2 Pro au meilleur prix ?

Un format revu pour plus de confort

Les Samsung Galaxy Buds 2 Pro reprennent la formule de leurs prédécesseurs, mais avec un gabarit plus compact (15 %) et plus légers (5,5 g contre 6,3 g). Ces écouteurs intra au format arrondi tiennent particulièrement bien dans l’oreille, et se font plutôt discrets. Ils procurent aussi peu de gêne, même après plusieurs heures à les porter.

Pour permettre une bonne réduction de bruit active, Samsung a intégré 3 microphones dans chacun de ses écouteurs, mais le résultat est encore un peu en deçà de ce que proposent d’autres concurrents. Ils parviennent à filtrer correctement certains sons ambiants, mais n’espérez pas vous isoler dans une bulle. Un mode Transparence est aussi de la partie pour écouter cette fois-ci les bruits environnants.

Une belle restitution sonore

Ils apportent surtout un nouveau codec « Hi-Fi » nommé SSC Hi-Fi, pour Samsung Seamless Codec Hi-Fi. Ce dernier permet de monter jusqu’à un taux d’échantillonnage de 24 bits, donc de transmettre jusqu’à 256 fois plus de données sonores qu’avec des codecs classiques que sont l’AAC ou le SBC. Il faudra un smartphone Samsung sous One UI 4 minimum pour en profiter et que le fichier audio soit compatible avec une telle profondeur. L’audio spatial est aussi intégré et le résultat est convaincant. Côté audio, on a un rendu plutôt équilibré, avec des bases efficaces, mais qui manquent de rondeur.

Pour finir, sur l’autonomie, Samsung annonce jusqu’à cinq heures d’utilisation des écouteurs avec la réduction active du bruit et jusqu’à 18 heures grâce au boîtier. Dans les faits, ils ont pu tenir 4 h 45 avec un volume à 60 %, en activant la réduction active du bruit et en passant par une connexion par le codec AAC. En ce qui concerne la charge, ces écouteurs peuvent récupérer 30 % d’autonomie en seulement 10 minutes. À noter, le boîtier des écouteurs est par ailleurs compatible avec la charge sans fil Qi.

Pour en savoir davantage, n’hésitez pas à lire notre test sur les Samsung Galaxy Buds 2 Pro.

Pour découvrir d’autres références sur la même tranche tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures écouteurs sans fils pas chers.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.