Galaxy Z Flip 4 / Fold 4 : que faire si votre protection d’écran se décolle ?

Sur la génération précédente de smartphone pliant de Samsung, de nombreux utilisateurs et utilisatrices se sont inquiétés de la procédure de changement de la protection d'écran. À l'occasion de la sortie des Galaxy Z Flip et Fold 4, nous avons fait le point auprès de la marque.

Imaginez un peu. Vous venez de passer six mois de lune de miel avec votre tout nouveau smartphone pliant de chez Samsung, au choix un Galaxy Z Fold 4 ou un Galaxy Z Flip 4. Et puis un matin, un détail sur l’écran attire votre regard. Au début, vous ne voulez pas y prêter attention. Vous espérez qu’en n’y pensant pas trop fort, il aura disparu demain. Sauf que le lendemain, le problème semble s’être aggravé. Ça y est, le film plastique de votre écran commence à se faire la malle. Et maintenant, vous ne pensez plus qu’à ça.

Pas de panique. Vous n’êtes pas la première ou le premier à qui cela arrive. Loin de là même, plusieurs personnes ont posté leurs inquiétudes sur les forums de Samsung.

Un autre internaute, RuBy_67 partage les dégâts sur son film de protection (pensant d’abord qu’il s’agissait de son écran) jour après jour. Il est précisé que le téléphone n’a pas un an.

Voici l’ensemble des griefs des internautes vis-à-vis de ce problème :

C’est un peu court pour avoir à changer quelque chose sur un téléphone ;

Le temps d’intervention pour remplacer le film est jugé trop long, en moyenne cinq jours loin de son précieux téléphone ;

Certaines personnes craignent de voir leur garantie sauter.

Mais alors que faire ? À part s’il existe une contre-indication sur un modèle particulièrement fragile, auquel cas vous devriez déjà en être informé, disons la chose suivante : vous pouvez retirer le film plastique de votre téléphone. Bien sûr, si vous souhaitez maximiser la durée de vie de votre écran sans rayure, il peut être une bonne idée de le garder les premiers mois. Mais, immanquablement, viendra un temps où l’usure aura raison de lui. Cela n’empêchera en rien votre téléphone de fonctionner de manière parfaitement normale.

Que dit Samsung à propos des films protecteurs ?

Nous avons demandé à Samsung de réagir aux différents messages publiés sur son forum. Voici leur réponse :

« Concernant le film de protection, comme sur un smartphone « traditionnel », en cas d’endommagement, il est possible de l’enlever tout en continuant à utiliser son smartphone pliable normalement et de bénéficier des mêmes performances. » En clair, n’ayez pas peur si votre film s’en va, même Samsung vous dit que ce n’est pas grave. En revanche, on peut s’interroger sur l’intérêt alors de laisser un message un peu anxiogène à l’allumage du téléphone.

Quand bien même, vous voudriez remplacer le film, Samsung vous enjoint fortement à passer par eux. « S’il est possible de poser un nouveau film de protection soi-même, nous recommandons cependant de faire appel à un centre agréé Samsung pour un résultat optimal. »

La question du délai

Autre sujet d’inquiétude pour quiconque souhaiterait changer son film : est-il vraiment obligé de vous passer de votre précieux smartphone pendant cinq jours ? De ce que nous en dit Samsung, oui. « Aujourd’hui, le délai moyen constaté est de 5 jours, incluant le transport aller et retour du smartphone jusqu’au centre de réparation, mais nous travaillons à proposer le remplacement du film de protection dans notre réseau agréé de proximité. » En clair, Samsung travaille à améliorer le temps d’attente, mais pour l’heure, il faudra prendre son mal en patience, car les centres agréés ne peuvent pas réparer eux-mêmes le film. Ils sont obligés de l’envoyer au centre de réparation de Samsung. Pour une si petite opération, il serait bien que Samsung trouve une solution un peu plus pratique.

Et la garantie ?

C’est là que ça se complexifie un peu. Certains internautes ont signalé que Samsung avait tendance à ne pas prendre en compte la garantie dès lors que l’appareil est ne serait-ce qu’un peu rayé ou abimé. De ce que Samsung nous dit, cela semble parfaitement vrai.

« Durant la période de garantie, toute réparation sur smartphone Samsung, incluant le changement du film de protection, est prise en charge gratuitement dès lors que l’utilisation du produit est conforme aux conditions stipulées dans la garantie (à titre d’exemple, le smartphone ne doit pas présenter de trace d’impact ou de casse). »

On peut légitimement s’interroger sur cette politique. Est-il légitime de faire payer une intervention sur le film de l’écran si le téléphone est abimé à un endroit sans aucun lien avec ce dernier ? Par ailleurs, aucune grille tarifaire n’est disponible sur le site du géant coréen, ce qui aiderait les utilisateurs à se décider.

Certains témoignages mentionnent par exemple des coûts très prohibitifs comme 400 euros, ou 30 euros de frais de diagnostic ou 59 euros de franchise. Vous l’aurez compris, le problème n’est pas tant que Samsung fasse payer un service après-vente hors garantie, mais le manque d’information qui amène certains acheteurs à découvrir après coup une facture assez onéreuse. Là-dessus, Samsung a des progrès à faire. En somme, plus vous pourrez poser de questions avant d’envoyer votre appareil, mieux ce sera.

Où trouver un centre agréé ?

Pour trouver un centre agréé qui s’occupera de prendre en charge le téléphone (et donc l’envoyer à Samsung pour changer le film), une carte est disponible sur le site de Samsung. Celle-ci vous permet de chercher dans un rayon plus ou moins éloigné de votre domicile, voire de votre lieu de vacances par exemple. Nous vous conseillons fortement d’appeler les réparateurs agréés pour qu’ils vous éclairent sur le coût éventuel de l’exercice.

