Samsung Galaxy Z Fold 4 : ce smartphone pliant est 800 € moins cher durant les soldes d’hiver

Quatrième itération de la gamme de smartphones pliants Fold de Samsung, le Galaxy Z Fold 4 est encore un très bon modèle qui n'a quasiment rien à envier à son successeur, si ce n'est un nouveau modèle de charnière. Alors que la facture est salée pour ce type de smartphone, les soldes font plus facilement passer la pilule en faisant chuter le prix du Samsung Galaxy Z Fold 4 de 1 799 euros à 999 euros chez la Fnac et Darty.

Intéressé par un smartphone pliant ? Si c’est le cas, il faut d’abord savoir que ces appareils, et plus particulièrement les modèles au format Fold, sont excessivement chers. Il n’y a qu’à voir du côté du OnePlus Open et du tout récent Honor Magic V2, chacun frôle un tarif conseillé de 2 000 euros. Étant donné que très peu de personnes sont prêtes à investir autant dans un smartphone, il vaut mieux se tourner vers des modèles en solde comme le Samsung Galaxy Z Fold 4 qui affiche une réduction de 44 % chez ces enseignes françaises.

Ce qu’il faut retenir du Samsung Galaxy Z Fold 4

Un smartphone soigné et robuste avec certification IPX8

Deux écrans lumineux rafraîchis à 120 Hz

La puissance du Snapdragon 8+ Gen 1

Une bonne polyvalence en photo

Au lieu de 1 799 euros à son lancement, le Samsung Galaxy Z Fold 4 (256 Go) est maintenant disponible en promotion à 999 euros chez la Fnac ainsi que chez Darty.

Un design raffiné allié à des écrans premium

L’apogée du savoir-faire esthétique est atteint avec le Galaxy Z Fold 5, mais le Samsung Galaxy Z Fold 4 profitait déjà d’une bonne formule. Nous avons là un smartphone légèrement plus fin que son prédécesseur, y compris au niveau de la charnière qui est ici classique et non en goutte d’eau, et robuste avec une certification d’étanchéité IPX8 et un cycle de 200 000 pliages/dépliages. La face interne est, elle aussi, soignée, épurée, hormis pour la pliure centrale qui reste visible, mais c’est loin d’être gênant.

Smartphone pliant oblige, nous avons ici deux écrans. L’écran externe de 6,2 pouces est une dalle AMOLED en définition HD+ (2 316 x 904 pixels) avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 48 à 120 Hz. Quant à l’écran interne de 7,6 pouces, il s’agit aussi d’une dalle AMOLED mais en définition QXGA+ (2 176 x 1 812 pixels) et avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz. Globalement, nous avons là des écrans agréables à contempler, avec une luminosité élevée ainsi qu’un rapport de contraste et une colorimétrie aux petits oignons.

Il a de la puissance à revendre

La photo n’est pas forcément le domaine sur lequel les smartphones pliables sont attendus au tournant, il n’empêche que le Samsung Galaxy Z Fold 4 profite d’un bon jeu. Au dos, on retrouve un capteur principal grand-angle de 50 Mpx (f/1,8), un ultra grand-angle de 12 Mpx (f/2,2) avec un champ de vision de 123° et un téléobjectif x3 de 10 Mpx (f/2,4). Cette configuration a le mérite d’être polyvalente et d’offrir des clichés séduisants, malgré un ultra grand-angle imparfait et quelques défauts dans un environnement à faible luminosité.

Côté performances, ce smartphone pliant s’appuie naturellement sur le meilleur SoC de 2022, un Snapdragon 8+ Gen 1. Remplaçant le Snapdragon 8 Gen 1 et ses problèmes de gestion thermique, ce SoC est un monstre de puissance qui n’a ici aucun mal à faire tourner Fortnite en qualité Épique à 60 FPS. Enfin, malgré une batterie de seulement 4 400 mAh, le Samsung Galaxy Z Fold 4 offre une autonomie correcte en usage hybride (en alternant format plié et déplié). On peut facilement aller au bout d’une journée, dommage que la recharge soit limitée à 25 W.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Samsung Galaxy Z Fold 4.

