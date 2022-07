Les Samsung Galaxy Watch 5 et 5 Pro se dévoilent avec de magnifiques rendus 3D

Les prochaines montres de Samsung sont très attendues. Avant leur présentation officielle, on peut déjà découvrir leur design grâce à cette fuite.

On le sait, Samsung prépare une nouvelle gamme de produits pour l’été. On pense évidemment aux smartphones pliables Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4, mais aussi aux nouvelles montres connectées du géant coréen. Plutôt que de simplement nous offrir quelques images de la Samsung Galaxy Watch 5, Evan Blass (alias Evleaks) va plus loin en proposant des rendus animés en 3D. De quoi découvrir la future montre sous tous les angles.

Deux modèles : Galaxy Watch 5 et 5 Pro

Comme les rumeurs le pressentaient, c’est de nouveau deux modèles que Samsung aurait prévu de dévoiler : un modèle classique et un modèle plus cher « Pro ». Evan Blass nous indique un nom de code Project X pour cette montre haut de gamme qui sera proposée en noir ou en titane gris, avec ou sans connexion cellulaire 4G.

On retrouve le design circulaire iconique des Galaxy Watch, et un cadran dédié au modèle pro qui semble orienté vers le sport. De plus, on peut y lire qu’il s’agit d’un modèle 45 mm équipé d’un GPS, de la 4G LTE et d’un capteur avec une protection en saphir. La protection contre l’eau est donnée pour une pression de 5 ATM, comme la Galaxy Watch 4.

La Galaxy Watch 5 classique sera vendue moins cher et avec un plus grand nombre de coloris proposés. Son nom de code est Hearts et elle sera de nouveau proposée en version Wi-Fi ou 4G LTE. Deux tailles seront proposées et on peut compter sur au moins du blanc, du noir et du bleu concernant le choix des coloris.

Les deux appareils tourneront sous wearOS 3.5 avec l’interface One UI Watch 4.5.

