Ca y est, même Xiaomi fait mieux que Google avec les mises à jour Android

Xiaomi rejoint Oppo, OnePlus et Samsung dans le petit cercle des constructeurs proposant quatre ans de mises à jour majeures sur leurs smartphones haut de gamme.

Xiaomi se bouge enfin sur les mises à jour et rattrape toute la concurrence. Contexte : alors que Oppo, Samsung et OnePlus délivrent depuis plusieurs mois quatre ans de mises à jour Android sur leurs smartphones haut de gamme, le reste du marché traine parfois un peu la patte. Un nouvel acteur majeur se joint à la danse, Xiaomi donc.

La nouvelle a été annoncée par Daniel Desjarlais, directeur de la communication de Xiaomi sur X.

Nous sommes fiers d’annoncer une amélioration significative de notre engagement à fournir une assistance logicielle exceptionnelle. Les Xiaomi 13T et Xiaomi 13T Pro incluront 4 générations de mises à jour du système d’exploitation Android, ainsi que 5 ans de correctifs de sécurité.

Une annonce d’autant plus étonnante qu’il y a encore peu de temps, Xiaomi se préoccupait à peine du sujet. Le constructeur parvenait à noyer le poisson en décorrélant les versions de MIUI, son interface maison des versions d’Android, l’OS géré par Google derrière l’interface. En clair, on pouvait avoir un MIUI 13 sur deux versions d’Android, contrairement à un One UI 5.1 par exemple chez Samsung qui est attaché à Android 13.

Google battu à son propre jeu

Xiaomi semble donc avoir enfin compris l’importance de cette question stratégique, en particulier sur des smartphones haut de gamme. Lorsqu’ils mettent plusieurs centaines d’euros dans un smartphone, les consommateurs sont désormais en droit d’attendre un minimum de suivi logiciel pour éviter une obsolescence d’un appareil pourtant encore totalement fonctionnel sur la partie matérielle.

Cette annonce surprend également, car sur le papier, les prochains smartphones Xiaomi offrent donc une durée de prise en charge plus grande que les smartphones de Google, qui s’arrêtent à trois ans de mises à jour Android. Un comble pour l’entreprise qui supporte Android. Une récente rumeur a toutefois laissé entendre que Google souhaiterait dépasser Samsung et même rivaliser avec Apple. Cela voudrait dire que les prochains Pixel pourraient monter à cinq, voire six années de mises à jour majeures.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.