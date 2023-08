Android : cette solution cachée au problème des mises à jour

Fairphone a trouvé une solution ingénieuse pour proposer plus facilement des mises à jour prolongées sur ses smartphones. On vous explique tout.

« Oui, mais sur Android y’a pas de mise à jour ! » Vous avez forcément déjà entendu cette phrase (ou similaire) lors d’un débat endiablé entre fans. Pourtant, il existe des solutions à cela, dès lors que les différents acteurs de l’industrie acceptent de « se sortir les doigts », comme on dit dans le jargon.

Le problème des mises à jour Android

Pour bien comprendre le problème, faisons le point sur le fonctionnement d’Android. Après tout, Google a mis en place de nombreux stratagèmes pour tenter d’améliorer ce point en particulier avec plus ou moins de réussite. On peut par exemple citer Treble, une refonte de l’architecture Android pour séparer les mises à jour système des ajouts des constructeurs.

Si cela a permis d’accélérer le déploiement des mises à jour, cela n’a pas étendu outre mesure la longévité logicielle de nos smartphones. Et pour cause, puisque ce projet mettait de côté un autre élément des mises à jour. Une mise à jour se compose de trois blocs majeurs : le code source AOSP de Google (Android), les ajouts des constructeurs (One UI, MIUI, Pixel Experience, etc.), ainsi que des pilotes pour gérer le matériel.

Avant d’arriver entre les mains des constructeurs, le code source de Google doit passer entre les mains des équipementiers comme Qualcomm ou MediaTek par exemple (les deux principaux fournisseurs de SoC). Ce sont eux qui s’assurent que cette nouvelle version peut démarrer et tourner convenablement sur leurs puces, et ce sont aussi souvent eux qui bloquent le processus.

Passé un certain temps, le maintien à jour de leurs puces n’est pas leur priorité et le développement logiciel est alors relégué au second plan. En l’absence de ce travail permettant d’assurer la stabilité générale, les constructeurs préfèrent donc éviter de pousser une mise à jour qui risquerait de créer plus de problèmes qu’elle n’en règlerait.

Existe-t-il des solutions ?

Pour régler ce problème, certains constructeurs cherchent des solutions. L’une d’elles pourrait être que Qualcomm et MediaTek libèrent le code source de leurs puces après quelques années pour laisser la communauté s’en charger, mais cela ne semble pas à l’ordre du jour. Les marques les plus influentes tentent donc de créer leurs propres puces : Samsung avec Exynos, Huawei avec HiSilicon, Google avec les Tensor… mais ce n’est pas chose aisée.

Pourtant, Fairphone a trouvé une autre solution pour son Fairphone 5, et promet « un total de huit à dix ans d’assistance software et de mise à jour sécurité, soit le double de la durée habituellement proposée par les autres fournisseurs Android ». Comment ? En rusant.

Le Fairphone 5 est pourtant équipé d’une puce fabriquée par Qualcomm, la QCM6490. Pas de nom chantonnant à base de « Snapdragon » ici, mais seulement la référence brute, et pour cause puisqu’il s’agit d’un SoC « conçu spécialement pour les applications IoT industrielles et commerciales ». Une puce pour les pros donc.

Cette puce s’adressant à un public plus exigeant, Qualcomm lui assure une durée de vie plus importante, allant jusqu’à cinq ans. Malgré son nom barbare, la QCM6490 affiche toutes les caractéristiques d’une bonne puce de milieu de gamme et peut se rapprocher selon les recherches d’Ars Technica d’un Snapdragon 778G. On y trouve même les dernières normes de communication sans fil comme le Wi-Fi 6E.

La différence entre mises à jour et support

Attention néanmoins, le support promis par Fairphone garantit uniquement cinq mises à jour majeures d’Android. Le nombre d’années du support de Qualcomm. Par la suite, on peut s’attendre de la part de Fairphone à un travail de son côté sur le système, mais pas à des mises à jour fréquentes.

Cela reste néanmoins très bien pour ce petit acteur qui s’aligne sur Samsung (très bon élève à ce niveau), tout en collant davantage à ses principes de longévité. Bravo Fairphone.

