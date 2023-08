Fairphone 5 : enfin un smartphone intéressant qu’on pourra garder 10 ans

Le Fairphone 5 a été officialisé. Le nouveau smartphone profite non seulement d'un écran Oled mais souhaite aussi rester à votre service pendant 10 longues années, jusqu'en 2033 avec une politique de suivi logiciel ambitieuse.

On l’attendait et le voici enfin officialisé : le Fairphone 5 (que nous avons pris en main) a eu droit à une présentation en bonne et due forme. La marque néerlandaise Fairphone promet évidemment qu’il s’agit de « son téléphone le plus équitable et le plus techniquement abouti à ce jour, doté de caractéristiques à l’épreuve du temps ». La notion de durabilité est à souligner puisqu’il s’agit de la promesse la plus ambitieuse du smartphone. Ce dernier veut en effet vous servir pendant au moins 8 ans, voire même pendant 10 ans.

Bienvenue à l’écran Oled

Le Fairphone 5 est en effet fidèle à l’ADN de son constructeur qui a toujours proposé des smartphones démontables assez facilement et des matériaux collectés de manière éthique et respectueuse de l’environnement. Or, il était souvent reproché aux appareils de la marque de ne pas être suffisamment attrayant, de ne pas assez soigner leurs caractéristiques techniques. Critiques entendues par la firme qui intègre enfin une dalle Oled sur ce Fairphone 5. « Une luminosité et une qualité d’image remarquables » seraient ainsi au rendez-vous si on en croit le communiqué. En outre, sachez que cet écran de 6,46 pouces profite d’une définition de 1224 x 2770 pixels (ratio 20:9) et d’un taux de rafraîchissement à 90 Hz.

Côté design, quelques efforts ont aussi été faits pour rendre le smartphone attrayant. Certes, esthétiquement, ça évolue très peu par rapport au Fairphone 4, mais le Fairphone 5 s’allège un peu à 212 grammes (pour une épaisseur de 9,6 mm). Il passe aussi d’un indice de protection IP54 à IP55 pour mieux résister à la pluie.

Un suivi logiciel jusqu’en 2033

Le Fairphone 5 se targue aussi d’avoir 8 Go de RAM et 256 Go de stockage (extensible jusqu’à 2 To). Il est propulsé par une puce Qualcomm QCM6490 à huit cœurs qui fournit une compatibilité 5G et Wi-Fi 6E. Vous n’avez jamais croisé ce nom de SoC en vous intéressant à un smartphone ? C’est assez normal. Du propre aveu de la marque, elle est conçue initialement pour du matériel industriel. Pourquoi ce choix ? Fairphone affirme que cette plateforme lui permet d’assurer un suivi logiciel au moins jusqu’à 2031, voire même jusqu’à 2033.

En d’autres termes, le Fairphone 5 promet « un total de huit à dix ans d’assistance software et de mise à jour sécurité, soit le double de la durée habituellement proposée par les autres fournisseurs Android ». Notez aussi que ce smartphone tournant nativement sur Android 13 aura droit à cinq mises à jour majeures du système d’exploitation. Vous êtes donc censé pouvoir le garder vraiment très longtemps.

Soulignons aussi une batterie de 4200 mAh compatible avec un chargeur de 30 W ou encore deux capteurs photo arrière de 50 mégapixels (grand-angle et ultra grand-angle) accompagnés d’un capteur ToF. Les selfies aussi profitent d’une caméra 50 Mpx. Enfin, prise jack 3,5 mm, Bluetooth 5.2 et prise en charge de l’eSIM sont aussi à noter.

Éthique et éco-responsable

Le Fairphone 5 met aussi en avant le fait que 70 % des « 14 matériaux clés » pour sa production (ex. : lithium, tungstène, or, aluminium, nickel, zinc, terres rares, magnésium…) proviennent de sources recyclées ou de mines équitables soutenant « une production responsable ».

Fairphone indique aussi que 2000 personnes impliquées dans sa chaîne d’approvisionnement profitent d’un bonus de financier dans le cadre de son programme de salaire de subsistance. La marque met aussi en avant le fait que l’usine qui assemble le Fairphone 5 est certifiée SA8000, « l’une des normes les plus élevées en matière de conditions de travail sûres et décentes ».

À cela s’ajoute le fait que dix composants du Fairphone 5 peuvent être achetés séparément en cas de panne pour pouvoir les remplacer soi-même au lieu de devoir racheter un nouvel appareil et, c’est une nouveauté, cela concerne notamment les caméras arrière et les emplacements des cartes SIM et microSD.

Prix et date de sortie du Fairphone 5

Le Fairphone 5 est annoncé au prix conseillé de 699 euros. Cela représente mine de rien un certain budget que l’on pourra cependant relativiser si le smartphone reste bel et bien pendant 10 longues années après l’achat au service de l’utilisateur ou de l’utilisatrice. Du 30 août au 14 septembre, il sera disponible sur le site de Fairphone et chez Orange. Ensuite, il restera en exclusivité chez l’opérateur historique jusqu’au 15 octobre avant d’être plus largement disponible auprès de divers commerçants.

Le prix des pièces détachées réparables du Fairphone 5

Batterie amovible : 39,95 euros.

Écran Oled : 99,95 euros.

Coque arrière : 24,95 euros.

Caméra principale ; 69,95 euros.

Caméra ultra grand-angle : 44,95 euros.

Caméra selfie : 34,95 euros.

Port USB-C : 19,95 euros.

Haut-parleur principal : 24,95 euros.

Haut-parleur appel : 19,95 euros.

Module supérieur (microSD et SIM) : 39,95 euros.

