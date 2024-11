Pas besoin de payer cher pour un smartphone facile à réparer

iFixit publie sa liste actualisée des smartphones les plus facilement réparables du moment et il n’y a pas que des modèles chers.

Fairphone 5 // Source : iFixit

Depuis 2011, iFixit établit un score de réparabilité pour les smartphones. Une donnée qu’il a affinée avec le temps. Elle se base sur plusieurs critères :

la facilité avec laquelle l’appareil peut être démonté et remonté,

la disponibilité et le coût abordable des outils nécessaires,

l’attention portée par le fabricant à l’accessibilité des composants essentiels.

À partir de ces indices, on obtient une note globale qui permet de classer les smartphones en fonction de leur durabilité.

Des smartphones pas (trop) chers dans le top 3

En novembre 2024, le premier de la classe n’est pas un téléphone ultra haut de gamme, mais bien le Fairphone 5.

Le constructeur néerlandais base d’ailleurs toute sa communication sur la durabilité et la réparabilité de ses appareils depuis ses débuts en 2013. Sorti en 2023, le Fairphone 5 a eu droit récemment à une version plus abordable. Facturé 549 euros, il a moins de RAM et de stockage que le modèle d’origine : 6 Go et 128 Go contre 8 Go et 256 Go.

iFixit dit de son démontage qu’il ne requiert que des « outils basiques » et qu’il est conçu sans adhésif, ce qui simplifie son démontage. En outre, « sa batterie se change en quelques secondes. » Note finale : 10/10.

HMD Skyline // Source : iFixit

En seconde et troisième place, on trouve deux autres smartphones d’Europe du Nord : les HMD Skyline (9/10) et Nokia G22 (8/10). Comme Fairphone, HMD prône une réparabilité facilitée et accessible à tout un chacun. Nokia, pour sa part, hérite du savoir-faire de HMD qui avait repris un temps son activité de téléphonie.

Pour iFixit, le bonus de HMD c’est son système d’arbre à cames qui facilite grandement l’ouverture de l’appareil. Petit bémol pour l’adhésif qui colle la batterie et complique la manipulation. Même son de cloche pour Nokia, mais côté écran. « Il n’est pas priorisé au même titre que d’autres composants, ce qui complique légèrement cette intervention. »

Les smartphones haut de gamme ne sont pas les plus durables

Enfin, en quatrième et cinquième place, viennent des modèles plus onéreux avec l’iPhone 16 noté 7/10 et le Google Pixel 8 noté 6/10.

Chez Apple, iFixit loue le mode Assistant de réparation d’iOS 18 qui facilite les interventions. Côté Google, c’est l’écran fixé par des clips qui est encensé. À l’inverse, la batterie fermement collée est pointée du doigt.

Apple iPhone 16 // Source : iFixit

Les smartphones les moins réparables

Et viennent en sus une sélection des modèles les moins réparables d’après les standards d’iFixit :

Google Pixel Fold > 3/10 : Le format pliable du téléphone

entraîne des difficultés de réparabilité en raison de la

complexité du produit.

XIAOMI Mi 11 > 4/10 : La structure en verre et la vitre

incurvée augmentent les risques de casse lors des chutes

et des réparations, surtout pour le remplacement du

capteur d’empreinte intégré à l’écran.

incurvée augmentent les risques de casse lors des chutes et des réparations, surtout pour le remplacement du capteur d’empreinte intégré à l’écran. Samsung Galaxy S23 Ultra > 4/10 : Les changements de

batterie et d’écran sont encore trop complexes pour que

l’appareil obtienne la moyenne.

Pour le pliable de Google, précisons que son indice s’est amélioré avec sa nouvelle version, le Pixel 9 Pro Fold. Néanmoins, ce dernier voit aussi les tarifs de ses pièces de rechange s’envoler. Son écran coût le prix d’un Pixel 9 Pro XL…