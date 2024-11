Ne cassez pas l’écran du Pixel 9 Pro Fold ou il en cuira à votre portefeuille

Le Pixel 9 Pro Fold est référencé chez iFixit et le prix de son écran intérieur est stratosphérique.

Google Pixel 9 Pro Fold // Source : iFixit

Sorti début septembre, le Pixel 9 Pro Fold dispose désormais de pièces de rechange. Le site iFixit vient d’ajouter les références correspondantes, de la batterie à la coque en verre, en passant par l’écran intérieur. Et c’est lui qui fait tiquer.

Pliable, il est bien évidemment onéreux. C’était déjà le cas sur le Pixel Fold que nous n’avions pas eu en France. Son prix est de 909,95 euros. Autant dire qu’il est préférable d’y faire extrêmement attention.

Réparer le Pixel 9 Pro Fold coûte bien plus cher que son aîné

Si on pouvait penser qu’il en serait de même pour le Pixel 9 Pro Fold, il n’en est rien ! Bien au contraire, le prix de son écran interne a tout bonnement flambé, atteignant 1206,95 euros ! Pour un appareil vendu neuf 1899 euros, ça fait cher la réparation.

Pour ce tarif, on a heureusement une pièce d’origine Google. Le package proposé par iFixit est complet avec l’écran, mais aussi le châssis en métal et charnière, boutons latéraux, adhésifs et joints.

À noter qu’iFixit ne remplace pas les composants. Il ne propose que les éléments à acheter puis à poser soi-même. Pour l’écran interne du Pixel 9 Pro Fold, il faut suivre un pas-à-pas de 199 étapes pour une durée d’opération comprise entre trois et quatre heures.

Si l’écran accuse la hausse de prix la plus frappante, ce n’est pas la seule pièce à être bien plus chère à remplacer sur un Pixel 9 Pro Fold, comparé au Pixel Fold.

On trouve ainsi la caméra arrière à 256,95 euros, contre 146,95 euros pour l’ancienne génération de pliable Google. Idem pour le dos en verre : 129,95 euros au lieu de 69,95 euros.

Le Pixel 9 Pro Fold est malgré tout mieux préparé aux réparations

Bref, le Pixel 9 Pro Fold est un smartphone très haut de gamme qui coûte aussi cher à réparer. De plus, pour ne rien arranger, iFixit lui a attribué une note de réparabilité de 5/10.

Un indice à tempérer puisqu’il s’agit d’un smartphone pliable. Notons que le Pixel Fold n’a que 3/10. Avec lui, toutes les réparations nécessitent de décoller et recoller l’écran extérieur et/ou la coque arrière. Selon iFixit, avec le Pixel 9 Pro Fold, « l’équipe Pixel a fait de grands efforts pour soutenir votre droit à réparer l’appareil que vous avez payé et que vous possédez ».