Avec ce smartphone éthique, vous ne tomberez jamais en rade de batterie (ou alors ça sera de votre faute)

Marre d’avoir un smartphone qui se décharge à vitesse grand V et vous lâche au pire moment ? Fairphone à la solution avec son Fairphone 5 et sa batterie qui se change en un éclair.

Qui n’a jamais vécu l’angoisse des derniers pour cent de batteries sur son smartphone. Ce moment où l’on a (évidemment) besoin de consulter un itinéraire, prendre un appel extrêmement important ou capturer un moment magique, et qu’aucune prise de courant salvatrice n’est visible à l’horizon. Avec un smartphone classique, cette histoire se termine immanquablement par un téléphone qui s’éteint, petite brique inerte, inutile jusqu’à sa prochaine recharge. Avec un Fairphone en revanche, c’est une tout autre affaire.

La raison ? Vous pouvez changer sa batterie en quelques secondes, et troquer un smartphone à l’autonomie faiblarde contre un joli 100 % de batterie en moins de temps qu’il n’en faut pour dire Fairphone. Une originalité dans le petit monde des smartphones, qui tient au concept à l’origine du Fairphone, qui mise sur la modularité pour créer un smartphone plus responsable et conçu pour durer. Bien décidé à illustrer par l’exemple les qualités de son modèle, le constructeur offre actuellement une batterie supplémentaire à tous les acheteurs d’un Fairphone 4 ou 5.

Qualité et efficacité au rendez-vous

Comme c’était le cas pour ses précédents appareils, Fairphone a misé sur la qualité lorsqu’il a fallu concevoir la fiche technique de ses appareils. La différence avec la concurrence ? Un choix de composant qui respecte l’éthique afin de protéger l’environnement.

En l’occurrence, c’est un SoC Qualcomm QCM 6490 5G associé à 8 Go de RAM et un stockage de 256 Go qui font tourner la bête. Une configuration qui pourra parfois montrer ses limites sur du jeu 3D par exemple, mais qui suffit amplement pour un usage quotidien. Par rapport à son prédécesseur, le Fairphone 5 gagne une dalle OLED FHD+ de 6,46 pouces dotée d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Côté batterie, comptez sur une capacité de 4 200 mAh et une charge rapide 30 W. La possibilité de changer de batterie permet toutefois au Fairphone d’obtenir un petit truc en plus au niveau de l’autonomie (à condition de posséder une seconde batterie évidemment).

Quant à la photo, le module arrière accueille deux capteurs 50 mégapixels (un capteur principal et ultra-grand-angle), tandis qu’un capteur selfie, lui aussi de 50 mégapixels, se retrouve sur la façade avant.

Éthique et modularité : Fairphone fait la différence

Dire que Fairphone est un OVNI dans le petit monde des constructeurs de smartphones est un doux euphémisme. Le constructeur est l’un des seuls à pratiquer un modèle éthique et durable pour ses appareils. Un véritable sacerdoce qui vise à créer une autre méthode de consommation, éviter l’écueil de l’obsolescence programmée et réduire l’impact des déchets électroniques.

Dans les faits, cette démarche repose sur deux axes. D’un côté, une conception raisonnée et éthique. Comprenez par là que le constructeur conçoit ses smartphones pour que le processus de fabrication ait le moins d’impact possible sur l’environnement. Les conditions de travail des employés, le choix des matériaux, le choix de partenaires partageant leurs valeurs sont autant de critères qui participent à rendre la fabrication des Fairphone plus vertueuse.

De l’autre, l’extension du cycle de vie des smartphones. Par sa conception, un Fairphone a vocation à durer dans le temps, et à ne pas être remplacé tous les deux ou trois ans. La clef pour arriver à ce résultat : la modularité et le suivi logiciel. Côté modularité, certaines parties (bloc photo, batterie, écran, etc.) peuvent être retirées et changées en un tournemain, sans connaissances ni expertise particulière. La boutique du constructeur propose d’ailleurs un large éventail de pièces détachées pour ses différents modèles. Quant à la partie logicielle, Fairphone est l’un des rares à garantir cinq mises jours majeures de l’OS, ainsi que huit ans de patchs de sécurité. Une rareté pour un appareil Android, voir un smartphone tout court.

Une batterie offerte pour ne plus jamais tomber en rade

Afin de démontrer les avantages de son modèle éthique, Fairphone propose à tous ses clients de faire l’expérience de la modularité de ses appareils. Comment ? Tout simplement en offrant une seconde batterie à tous les acheteurs de Fairphone 4 ou Fairphone 5. Posséder deux batteries pour son smartphone, c’est doubler l’autonomie de ce dernier, et donc, s’éviter une panne bête.

Pour bénéficier de cette offre, rien de bien compliqué. Il suffit en effet d’acheter un Fairphone (4 ou 5) chez Orange ou directement sur le site de Fairphone, puis de vous rendre sur la page www.promotions.fairphone.com. Là, il vous suffit d’enregistrer votre achat pour obtenir votre batterie gratuitement, directement chez vous.

Sorti en fin d’année dernière, le Fairphone 5 est actuellement proposé au prix de 699 euros.