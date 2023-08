Prise en main du Fairphone 5 : le smartphone éco-responsable se veut plus attractif que jamais

Fairphone a annoncé son Fairphone 5, nouvelle itération de son smartphone écoresponsable et durable. Le prix pique toujours autant : 699 euros pour un modèle en retard par rapport à la concurrence. Nous avons pu le prendre en main avant sa sortie et voici nos premières impressions.

Depuis toujours, les Fairphone sont des smartphones peu intéressants d’un point de vue technologie : leurs composants sont très souvent en retard par rapport à d’autres modèles au tarif similaire. Pourtant, le Fairphone 5 a des arguments à revendre : il entend proposer des matériaux fabriqués de manière équitable (conditions des travailleurs qui ont participé à leur fabrication) et recyclés (pour réduire l’empreinte carbone du smartphone). De plus, c’est un smartphone qui se veut « durable », c’est-à-dire que plusieurs pièces peuvent être facilement remplacées et que le suivi logiciel dure plusieurs années.

Comme pour les versions d’avant, le Fairphone 5 est sans doute le modèle le plus éthique que vous pourriez vous procurer. Mais à quel prix ? 699 euros, cette année, par rapport aux 580 euros du Fairphone 4 de 2021. Nous l’avons pris en main avant sa commercialisation.

Un design du Fairphone 5 qui se veut transparent (vous l’avez ?)

Fairphone a des ambitions de transparence en matière de fabrication de ses produits et veut le mettre en avant, y compris dans le design. Ce qui fait que la façade arrière du Fairphone 5 est semi-transparente, dans un plastique gris à moitié opaque. Cela fait son petit effet.

Dans le coin supérieur gauche se situe le bloc photo avec trois capteurs, ainsi que le flash. Sa forme est assez originale, puisque c’est un triangle : ce n’est pas ce qui se fait de plus moderne cependant. D’autant plus que c’est pour intégrer une troisième optique… qui n’existe pas.

Cette façade arrière, on peut l’enlever sans aucun outil, ce qui ne se fait presque plus en 2023. Cela permet d’accéder aux ports SIM et à la batterie. Comme sur les anciens smartphones, il faut retirer cette dernière pour changer la SIM, ce qui n’est pas ce qu’il y a de plus pratique. L’arrière permet d’accéder aux vis qui maintiennent les composants : de quoi les retirer pour les remplacer. C’est d’ailleurs le concept de base du Fairphone : donner la possibilité de pouvoir remplacer les pièces défectueuses. Tout cela rend la façade très détaillée et probablement pas assez sobre. Une coque arrière amovible qui n’a pas que des avantages : le smartphone ne possède qu’une certification IP55 seulement.

De l’autre côté, les bordures de l’écran sont bien épaisses, ce qui donne une tendance entrée de gamme au smartphone, d’autant plus sur les bords inférieur et supérieur. Heureusement, pour le prix, on a droit à un capteur d’empreintes digitales, non sous l’écran, mais sur le bouton d’alimentation. On trouve sur l’écran la caméra selfie en poinçon.

Écran : ça s’améliore, mais c’est toujours en deçà de ce qu’on aimerait

La dalle de ce Fairphone 5 possède une diagonale de 6,46 pouces et tire parti de la technologie Oled. Elle propose une définition de 1224 par 2770 pixels pour un format 20:9 (pour une résolution de 459 ppp). Un écran qui semble assez lumineux avec une définition satisfaisante. Néanmoins, il a tendance à aller vers des tons froids, parfois trop.

Enfin, un écran avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz à près de 700 euros, seul Apple et Google font encore cela. Cela rend l’expérience légèrement moins fluide. Mais les améliorations par rapport au Fairphone 4 sont très bonnes : on passe du LCD à l’Oled et de 60 à 90 Hz (qui n’est pas activé par défaut). Encore quelques efforts, Fairphone !

Logiciel : Android 13 et c’est tout

Il n’y a presque rien à dire sur la partie logicielle, tant l’interface de Fairphone est inexistante. Un seul détail a été ajouté à Android 13 stock : l’application Fairphone. Elle sert à accéder au forum de la marque, mais aussi à toutes les pages d’aide pour réparer son smartphone.

Autre fonctionnalité que vous ne trouverez nulle part ailleurs : une carte permet d’afficher les centres de recyclage, si jamais vous souhaitez… jeter votre Fairphone 5 pourquoi pas. Sur la carte, on peut aussi afficher… les fontaines publiques.

Si jamais vous avez envie de boire, Fairphone vous indique où aller. Il est à rappeler que le logiciel est l’une des grandes forces de Fairphone : ici, le fabricant promet au moins cinq mises à jour majeures d’Android et huit à dix ans de mises à jour de sécurité.

Un Fairphone 5 inégal en photo

Sur le Fairphone 5, on trouve trois capteurs photo :

Un capteur principal Sony IMX800 de 50 Mpx, f/1.88 ;

Un capteur ultra-grand-angle de 50 Mpx, f/2.2 ;

Un capteur selfie Samsung Isocell JN1 de 50 Mpx, f/2.45.

Il faut reconnaître que la gestion de la plage dynamique est plutôt bonne sur le capteur principal, tout comme les couleurs. En revanche, cela manque un peu de piqué. L’ultra-grand-angle est pour sa part très pauvre : on a l’impression d’avoir un smartphone d’entrée de gamme dans les mains. À 200 euros, c’est acceptable, mais là non. Enfin, le capteur selfie semble satisfaisant.

Prix et disponibilité du Fairphone 5

Le Fairphone 5 est disponible en précommande dès ce 30 août et sera officiellement commercialisé à partir du 14 septembre, au prix de 699 euros. Avec lui vient la garantie de 5 ans du constructeur (par rapport au deux ans de garantie légale), dans une unique version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.