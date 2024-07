Il était temps : le Fairphone 5 rattrape son retard logiciel grâce à cette mise à jour bienvenue

Ça y est, le Fairphone 5 se met à Android 14. C'est la première des cinq mises à jour d'Android minimum attendues sur ce smartphone. De quoi apporter quelques nouveautés fonctionnelles mais aussi de sécurité.

Chose promise, chose due : la marque Fairphone est réputée pour son suivi logiciel assez long. Néanmoins, avrec les années, elle se fait rattraper, notamment par Samsung et par Google qui proposent jusqu’à sept ans de mises à jour d’Android. En attendant, le Fairphone 5 passe à Android 14.

Le Fairphone 5 se met à Android 14

Pour rappel, ce smartphone avait été lancé il y a près d’un an, en août 2023, le tout sous Android 13, sans quelconque surcouche, si ce n’est quelques applications de la marque pour entretenir son appareil. Dans un communiqué de presse, Fairphone a indiqué que le Fairphone 5 passera à Android 14 à partir d’aujourd’hui et dans les semaines à venir. Une mise à jour qui inclut un correctif de sécurité du 5 juin 2024.

Ce que cela offre, ce sont des changements mineurs au niveau de l’interface, notamment avec des changements d’ergonomie et de design. On note par exemple les curseurs divisés pour les volumes de sonnerie et de notification, afin de les gérer indépendamment. Fairphone ajoute avoir « ajusté les niveaux sonores en abaissant le volume minimum afin d’offrir plus de granularité aux utilisateurs. »

Un smartphone qui sera mis à jour jusqu’en 2031

Fairphone indique toujours une politique de mises à jour de cinq ans pour le système d’exploitation (Android). Cela signifie que le Fairphone 5 ira jusqu’à Android 18 en 2028 a priori. Ce n’est pas tout : la marque offre aussi un long support de patchs de sécurité.

Le Fairphone 5 recevra des mises à jour de sécurité pendant huit ans à partir de la date de sortie du smartphone. Cela signifie qu’il sera protégé et mis à jour jusqu’en 2031 minimum. Par ailleurs, Fairphone a annoncé qu’Android 14 arrivera sur le Fairphone 4 « plus tard dans l’année », sans préciser davantage la date.