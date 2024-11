Marre de la surconsommation ? Le smartphone éthique et durable Fairphone 5 voit son prix baisser durant le Black Friday

Vous en avez assez de la surconsommation, mais vous êtes tout de même à la recherche d’un nouveau smartphone ? Le Fairphone 5, avec son concept de téléphone éthique et durable, devrait vous plaire. Et ça tombe bien, car durant le Black Friday, il est en promotion : au lieu de 549 euros, il passe à 499 euros chez Boulanger.

Avec ses smartphones de fabrication éthique, Fairphone fait office d’extraterrestre sur le marché des téléphones portables. Bien moins connu qu’un Samsung ou un Apple, et surtout souvent en deçà des niveaux technologiques de ses concurrents moins éthiques, Fairphone a su en partie rattraper son retard avec sa cinquième génération de smartphones. Un appareil à vocation durable, avec un grand nombre de pièces détachables accessibles, qui voit son prix baisser de 50 euros chez Boulanger durant le Black Friday. Corrigeant l’un de ses plus gros défauts.

Pourquoi craquer pour le Fairphone 5 ?

La réparabilité et l’accès aux pièces détachées

L’importance accordée à l’éthique dans la fabrication

Le nombre de mises à jour

Les efforts faits sur l’écran OLED

Au lieu de 549 euros, le Fairphone 5 est aujourd’hui disponible en promotion à 499 euros chez Boulanger.

Un smartphone éthique et durable

Si vous êtes en quête d’un smartphone dernier cri, passez votre chemin, car avec son concept mettant l’éthique et la durabilité au premier plan, le Fairphone 5, malgré les efforts certains de la marque sur cette génération, arbore un design daté – à l’image des précédents modèles. Mais justement, avec ses matériaux recyclés et issus du commerce équitable, le Fairphone 5 se veut à part et de ce fait, il ne s’adresse pas à tout le monde. Il s’inscrit dans une démarche respectueuse de l’environnement et des droits humains. Chacun de ses composants a été soigneusement sélectionné pour minimiser son impact écologique tout en soutenant des filières responsables. Autrement dit, il est à part et c’est pour ça qu’on lui pardonne facilement son aspect daté.

Mais plus encore, la conception du Fairphone 5 se veut modulaire, de sorte que les réparations sont tout simplement possibles, mais surtout faciles et donc, accessibles aux utilisateurs qui peuvent remplacer les pièces – aisément accessibles –, telles que la batterie, l’écran ou la caméra, afin de prolonger la durée de vie du téléphone.

Toujours dans cette démarche de durabilité, le Fairphone 5 offre sept ans de garantie et cinq ans de mises à jour logicielles promises.

Un smartphone correct

Des caractéristiques éthiques et durables qui n’empêchent pas le Fairphone 5 d’être – dans une certaine mesure – à la pointe de la technologie. Il propose en effet des performances adaptées aux besoins du quotidien. Doté d’un écran OLED de 6,46 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz, il garantit une expérience visuelle fluide et agréable, bien que sa luminosité reste à désirer. Son processeur Qualcomm QCM6490, associé à 8 Go de RAM, offre une puissance suffisante pour les applications courantes, le multitâche et les jeux légers. Avec 128 Go de stockage extensible via carte microSD, il répond aux attentes des utilisateurs modernes soucieux de leur empreinte écologique qui cherchent malgré tout un smartphone convaincant.

Côté photographie, le Fairphone 5 est équipé de deux capteurs de 50 MP à l’arrière, ainsi que d’une caméra frontale également de 50 MP, permettant de capturer des images détaillées et vibrantes. Tournant sous Android, son interface est intuitive et sans superflu. Enfin, avec une batterie remplaçable de 4 200 mAh, le téléphone tient aisément la journée. Point faible tout de même, la charge est plutôt longue. Comptez près de deux heures avec un chargeur limité à 30 W.

Une fiche technique assez faible pour son prix de lancement de 700 euros en 2023, même avec ses aspects éthique et durable. C’est pourquoi la promotion du Black Friday arrive à point nommé.

Consultez notre test complet du Fairphone 5 pour tout savoir sur ce téléphone atypique.

