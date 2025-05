Ce puissant ventilateur Dyson en promotion va être votre meilleur allié cet été

Si vous craignez déjà de trop transpirer chez vous cet été, opter pour un ventilateur efficace pour vous rafraîchir peut être une bonne idée. Le Dyson Cool AM07 est une bonne solution à envisager, et actuellement, Darty le vend à 229 euros au lieu de 279,99 euros via Rakuten.

Des nuits au frais avec le Dyson Cool AM07. // Source : Dyson

L’été et ses fortes chaleurs approchent, et déjà , certains s’équipent pour pouvoir se rafraîchir chez eux et ne pas trop souffrir. Il y a ceux qui misent sur un climatiseur et ceux qui préfèrent un ventilateur puissant, moins coûteux à l’achat et surtout moins énergivore que la première option. Si vous faites partie de cette dernière catégorie, vous pourrez par exemple choisir le Dyson Cool AM07, un modèle bien puissant et rassurant que l’on trouve à moins de 230 euros.

Ce qu’il faut savoir sur le Dyson Cool AM07

Un design sans pale

Jusqu’à 500 litres d’air froid diffusés par seconde

Un programmateur intégré

Auparavant affiché à 279,99 euros, puis réduit à 249 euros, le Dyson Cool AM07 est aujourd’hui proposé à 229 euros chez Rakuten (vendeur Darty) grâce au code promo DARTY20.

Un ventilateur moderne et pas trop lourd

Ce ventilateur Dyson Cool AM07 adopte le design caractéristique des purificateurs et ventilateurs de la marque britannique, avec sa forme annulaire et son look sans pale, ni lame tranchante. C’est plus rassurant ainsi, et même plus facile à nettoyer. Par ailleurs, avec ses dimensions de 1 007 x 230 x 190 mm, ce ventilateur n’est pas le plus discret, mais son format allongé lui permet de rester dans l’angle d’une pièce sans faire tâche.

Le Dyson Cool AM07 peut par ailleurs osciller jusqu’à 70° pour faire circuler l’air dans toute votre pièce. Et s’il est renversé accidentellement pendant sa mission, il se met automatiquement à l’arrêt. Autrement, le ventilateur s’accompagne d’une télécommande magnétisée, que l’on peut ranger sur le dessus de l’appareil, et grâce à laquelle on peut faire son choix parmi 10 réglages du flux d’air.

Une bonne circulation de l’air dans la pièce

Grâce à sa technologie Dyson Air Multiplier, le Cool AM07 est capable de projeter jusqu’à 500 litres d’air froid par seconde. Une belle puissance que l’on va certainement apprécier durant les épisodes caniculaires, donc. Notez tout de même que les ventilateurs de la marque sont pensés pour offrir une ventilation individuelle, et non pour faire baisser considérablement la température d’une pièce.

Enfin, l’arrêt du ventilateur peut être programmé après un laps de temps allant de 15 minutes à 9 heures. C’est notamment pratique la nuit, car on le sait : laisser un ventilateur allumé lorsque l’on dort peut assécher l’air. Si vous souhaitez tout de même profiter d’une ventilation toute la nuit, mieux vaut opter pour un appareil qui dispose d’une fonction de purification de l’air.

