Idéal pour affronter les froides journées d’hiver, ce chauffage Dyson, qui fait aussi ventilateur, est à -35 % juste avant le Black Friday

Le Dyson Hot+Cool Jet Focus AM09 est un appareil avec une double action : il peut aussi bien rafraîchir une pièce que la chauffer. En ce moment, c’est plutôt de la fonction chauffante que l’on va abuser, et ce, après avoir fait des économies : en ce pré-Black Friday, ce Dyson AM09 est en effet en promotion à 277 euros au lieu de 429 euros sur le site de la marque.

Pour faire face au temps automnal, qui va bientôt laisser place aux frimas hivernaux, allumer le chauffage est, pour certains, indispensable. Si vous faites partie de ces frileux, qui veulent que leur pièce soit réchauffée très rapidement, alors ce bon plan devrait vous intéresser. Le Dyson Hot+Cool Jet Focus AM09, qui est un ventilateur-chauffage puissant, est en effet moins cher qu’auparavant grâce à une réduction de 152 euros juste avant le Black Friday.

Ce qu’il faut savoir sur le Dyson Hot+Cool Jet Focus AM09

Un appareil compact

Une rotation à 70°

Un flux d’air puissant, chauffant ou rafraîchissant

Un mode programmation disponible

Initialement proposé à 429 euros, puis réduit à 299 euros, le ventilateur-chauffage Dyson Hot+Cool Jet Focus AM09 est aujourd’hui vendu à 277 euros sur le site de Dyson grâce au code promo HIGH-5-DYSON.

Le prix réduit du Dyson AM09 après application du code promo HIGH-5-DYSON sur le site de la marque.

Un appareil compact et pratique

Le Dyson Hot+Cool Jet Focus AM09 est un ventilateur-chauffage qui reprend le design caractéristique des purificateurs et autres ventilateurs du fabricant britannique. On a en effet ici droit à un appareil vertical compact, dont la hauteur ne dépasse pas les 59,4 cm, doté d’un anneau qui va diffuser un flux d’air puissant ; ici, pas de lames, ni d’éléments chauffants, donc, ce qui est bien plus rassurant (et plus esthétique).

Le Dyson AM09 est également un outil pratique puisqu’il peut s’incliner facilement, ce qui nous permet de diriger le flux d’air vers un endroit précis. Son socle peut aussi osciller jusqu’à 70° pour balayer toute une pièce et la réchauffer ou la ventiler plus efficacement.

On va beaucoup l’apprécier cet hiver

Comme son nom l’indique, le Dyson Hot+Cool Jet Focus AM09 peut rafraîchir ou chauffer une pièce (jusqu’à 60 m²), selon la période de l’année. En ce moment, c’est plutôt la fonction chauffage qui va être utilisée. Grâce à sa technologie Air Multiplier, l’appareil est tout d’abord capable de générer un flux régulier et puissant, chauffant ou rafraîchissant, de 186 litres d’air par seconde. Dix ajustements de ce flux d’air sont d’ailleurs disponibles, de même que deux modes bien pratiques : le Jet Focus, qui permet de diffuser un flux d’air puissant à longue portée, et le mode Diffuse, qui chauffe une pièce rapidement et uniformément.

Le chauffage dispose également de fonctionnalités automatiques : il peut notamment mesurer la température ambiante de votre pièce pour maintenir la température que vous désirez. Il est aussi possible de programmer l’arrêt de l’appareil. Vous pourrez par exemple lui ordonner de s’éteindre au bout de 15 minutes, ou même au bout de 9 heures maximum. Notez enfin que cet appareil peut se contrôler grâce à une télécommande, mais qu’il n’est pas connecté à l’application MyDyson.

À lire aussi :

Quels sont les meilleurs thermostats connectés en 2024 ?

Pour ne rien rater des offres en avant-première du Black Friday

Eh oui, le Black November a d’ores et déjà commencé pour la majorité des e-commerçants français, une aubaine pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’année à prix réduits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.