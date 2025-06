Un smartphone Samsung premium au rabais avec des écouteurs offerts, c’est le pack Galaxy S24 + Buds 3

Avec ce pack Samsung S24 + Galaxy Buds 3, la marque coréenne joue l’harmonie parfaite entre puissance, sobriété et expérience audio. Un duo haut de gamme taillé pour 2024, avec l’ADN Galaxy et une fiche technique affûtée comme un rasoir. Et pour les soldes d’été, Boulanger fait une belle remise faisant passer le prix de 801,99 euros à 549 euros via une remise au panier.

Le Samsung Galaxy S24 n’est pas une révolution visuelle, et c’est tant mieux. Samsung peaufine une formule déjà très solide : écran OLED LTPO calibré au pixel, processeur maison surpuissant, module photo efficace, et surtout une orientation IA plus que jamais assumée. Avec ce pack, le constructeur ajoute les nouveaux Galaxy Buds 3, pour offrir une expérience complète dès la sortie de la boîte. Un seul achat, deux objets haut de gamme dans la poche, et zéro compromis sur les usages. Boulanger retire plus de 250 euros sur ce bundle pour les soldes d’été.

Les points forts de ce pack Samsung Galaxy S24 et Buds 3

Un écran toujours aussi sublime avec une dalle OLED LTPO 6,2” Full HD+ à 120 Hz

L’intelligence embarquée : Galaxy AI fait son entrée en force, avec traduction en temps réel, résumé intelligent, retouche photo dopée à l’IA

Des Buds 3 dans la boîte avec audio spatial 360, réduction de bruit, Hi-Res

Au lieu de 801,99 euros, le pack Samsung Galaxy S24 et Buds 3 est aujourd’hui disponible en promotion à 549 euros sur Boulanger via remise au panier.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy S24 et les Buds 3. Le tableau s’actualise automatiquement.

Galaxy S24, la puissance maîtrisée

Le Galaxy S24 embarque le processeur Exynos 2400 gravé en 4 nm, un monstre de puissance capable d’encaisser toutes les applis, le multitâche et les jeux les plus gourmands sans broncher lui valant un beau 7/10 de la part de la rédaction. Couplé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, le smartphone reste fluide, rapide et parfaitement optimisé sous One UI 7 (et One UI 8 arrive avec Android 16). Côté logiciel, Galaxy AI vient renforcer l’expérience avec des fonctions de résumé de page web, traduction en direct lors d’un appel, retouche intelligente dans la galerie photo, tout est fluide, bien intégré, réellement utile au quotidien et restera gratuit à vie d’après Samsung.

Pour la partie photo le périphérique embarque un triple capteur de 50 MP e principal, 12 MP en ultra grand-angle et 10 MP téléobjectif x3. Ce n’est pas la fiche technique qui impressionne, mais la constance des résultats. De jour, de nuit, en vidéo ou portrait, le S24 fait dans le propre. L’IA embarquée aide aussi à lisser, redresser, ou extraire un sujet sans effort.

Samsung reste maître en matière de dalle et surtout à proposer un écran OLED LTPO de 6,2 pouces, définition Full HD+, avec une fréquence de 120 Hz adaptative (qui peut descendre à 1 Hz). Même en plein soleil, l’image claque. Le format compact est aussi un plaisir rare à utiliser à une main. Le tout est encapsulé dans un dos en verre Gorilla Glass Victus 2 au toucher mat très premium.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Samsung Galaxy S24.

Galaxy Buds 3, le bon son qui suit

Les Galaxy Buds 3 adoptent un design à tige inédit pour Samsung, et ce changement n’est pas qu’esthétique : le son est mieux dirigé, l’isolation passive est plus naturelle, et l’ANC (réduction de bruit active) est plus efficace qu’auparavant. Les Buds 3 proposent aussi une fonction de son adaptatif, qui ajuste automatiquement le volume et les bruits ambiants en fonction du contexte (transports, discussions, etc.).



L’autonomie s’étale sur environ 6 heures avec ANC (jusqu’à 30 heures avec le boîtier). La charge rapide est de la partie, comptez 10 minutes dans l’étui pour récupérer une heure d’écoute. Ajoutez à ça le Bluetooth multipoint, la compatibilité Fast Pair et Auto Switch avec les autres appareils Galaxy, et vous obtenez des écouteurs parfaitement dans l’écosystème.



Compatibles Bluetooth 5.4, les Buds 3 profitent d’une latence réduite, idéale pour le jeu ou la vidéo. Ils sont IP57 (résistants à l’eau) et fonctionnent aussi bien avec un iPhone qu’un PC ou une tablette Android. Cerise sur le gâteau : la commande tactile est personnalisable, et l’application Galaxy Wearable permet de régler l’égaliseur, les effets, ou même retrouver ses écouteurs perdus.

Afin de comparer le Samsung Galaxy S24 et les Samsung Galaxy Buds 3 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones actuels et sur les meilleurs écouteurs sans fil du moment.

Les Soldes d’été 2025 avec Frandroid

Jusqu’au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d’été en France. En cette occasion, la rédaction de Frandroid met à votre service son expertise en matière de nouvelles technologies pour vous aider à faire votre choix dans votre prochain achat Tech à prix réduit. Il y a plusieurs articles avec différentes thématiques, à vous de choisir :

Et pour être sûr de ne manquer aucun bon plan de l’édition 2025 des soldes d’été, vous pouvez aussi :

Nous suivre sur notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’été 2025

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.