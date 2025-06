AirPods Max Lightning : le casque sans fil d’Apple n’a jamais été aussi abordable que pendant les soldes

Apple propose un produit haut de gamme pour un son qui l’est tout autant avec son casque AirPods Max. Carrefour ne se prive pas de le solder à 405,99 euros, en version Lightning, pour bien commencer l’été. Pour rappel, le casque est sorti à 629 euros.

Avec l’AirPods Max sur les oreilles, la fête de la musique, c’est toute l’année. Apple a peaufiné son casque phare et propose un son extrêmement bien travaillé, une réduction de bruit active des plus efficaces. Sans oublier bien sûr le design premium, si cher à la marque. Bref, un des casques les plus hauts de gamme du marché, à destination du grand public, à retrouver avec une réduction de 174 euros chez Carrefour.

Les points forts de l’AirPods Max

La réduction de bruit active offre une isolation incroyable

Le son est d’une qualité exceptionnelle

Le mode Transparence est lui aussi parmi les meilleurs

Fidèle à son placement haut de gamme, l’AirPods Max coûtait d’habitude 629 euros au lancement. Mais, en ce moment, vous pouvez le commander, en rose dans sa version Lightning, pour 405,99 euros chez Carrefour.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les AirPods Max. Le tableau s’actualise automatiquement.

L’AirPods Max, le premier casque Apple avec ANC

Avec son AirPods Max, Apple a débarqué sur le marché des casques à réduction de bruit active par la grande porte. L’appareil respire la qualité de tous les côtés, à commencer par les écouteurs en aluminium anodisé, l’arceau en acier inoxydable avec tissu maillé et une personnalisation au millimètre. Tout ça a une incidence sur le poids puisqu’il fait 385 g, alors que la concurrence tourne plutôt autour des 250 g, mais bizarrement, à l’usage, ça ne se sent pas.

Sur le casque, vous retrouvez deux boutons physiques : un classique, et une couronne similaire à celle qu’on retrouve sur une Apple Watch pour changer le volume. Dans le casque, 6 micros orientés vers l’extérieur pour réduire le son environnant, et ça fonctionne du tonnerre. La réduction de bruit active est plus efficace que celle proposée par son concurrent direct, le Sony WH-1000XM4.

Apple apporte un soin particulier sur le son

L’AirPods Max utilise des transducteurs de 40 mm, jusque-là, rien de nouveau, ainsi qu’un transfert Bluetooth assuré par les codecs SBC et AAC de l’iPhone. Mais l’arme secrète et fatale d’Apple, c’est la puce H1 du casque qui va traiter le signal sonore avant qu’il n’atterrisse dans l’oreille. À l’image d’un upscaling sur un téléviseur, la qualité s’en trouve rehaussée et si on n’atteint pas la qualité Hi-Fi promise, on s’en rapproche drôlement.

Bonne surprise pour ce casque : il n’est pas réservé aux utilisateurs Apple. Il est compatible Android et Windows 10 et propose la même qualité de son et de réduction de bruit active. Par contre, ce n’est pas possible de le relier à un assistant vocal autre que Siri. Pour ce qui est de l’autonomie, vous pouvez compter sur l’AirPods Max pendant environ 24 h, ce qui reste dans la moyenne. Petite précision aussi : il s’agit de la version qui se recharge avec un câble Lightning, tandis qu’une version USB-C existe aussi.

Vous vous doutez bien que l’AirPods Max (Lightning) est passé sur le billard chez Frandroid. Il a été testé et manipulé dans tous les sens, d’ailleurs, vous pouvez retrouver les conclusions de notre expert dans l’article dédié.

Si l’univers des casques Bluetooth vous intéresse parce que vous en cherchez un qui répond à vos attentes, notre guide d’achat vous permet de séparer le bon grain de l’ivraie.

