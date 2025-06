Le Xiaomi Redmi Note 14 5G devient un super deal des soldes dans ce pack incluant des Buds 6 Play

Avec le Redmi Note 14 5G et les Buds 6 Play, Xiaomi livre un pack à prix serré qui ne sacrifie ni la connectivité, ni le confort. Un écran fluide, une batterie qui tient la route et des écouteurs sans fil dans la boîte, ce qui en fait un bon point de départ pour qui veut upgrader sans trop réfléchir. Pour les soldes d’été, Boulanger brade le pack de 299,99 euros à 239,99 euros.

Dans un marché du smartphone où les prix montent souvent plus vite que les performances, Xiaomi garde son cap : offrir l’essentiel, bien exécuté, pour un tarif maîtrisé. Ce pack Redmi Note 14 5G avec les Buds 6 Play coche toutes les cases du bon plan de saison, un smartphone moderne avec la 5G, une belle dalle fluide, et des écouteurs Bluetooth directement inclus. Les soldes d’été permettent même à Boulanger de réduire de 60 euros le pack.

Les atouts de ce pack Xiaomi Redmi Note 14 5G et Buds 6 Play

Un écran de 6,67 pouces AMOLED en 120 Hz,

La 5G et un SoC MediaTek Dimensity 7025-Ultra

Des écouteurs sans fil Buds 6 Play

Au lieu de 299,99 euros, le pack Xiaomi Redmi Note 14 5G et Buds 6 Playest aujourd’hui disponible en promotion à 239,99 euros sur Boulanger.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Redmi Note 14 5G. Le tableau s’actualise automatiquement.

Redmi Note 14 5G, l’essentiel bien exécuté

Sous le capot, on retrouve le MediaTek Dimensity 6100+, une puce taillée pour les usages quotidiens avec 8 cœurs gravés en 6 nm, et une compatibilité 5G sur les deux SIM. Le Redmi Note 14 5G embarque 8 Go de RAM et 256 Go en UFS 2.2, de quoi assurer une bonne tenue en multitâche et sur les jeux modérés.



La dalle AMOLED 6,67 pouces FHD+ brille par sa fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, sa luminosité max à plus de 2 100 nits et son bon calibrage. C’est une vraie réussite sur ce segment, surtout à ce tarif. La navigation est fluide, les vidéos claquent, et même le tactile est précis. Côté look, Xiaomi joue la sobriété avec un dos mat, un module photo discret, et un châssis fin pour la prise en main. Et le tout reste certifié IP64, pratique pour les éclaboussures ou la poussière.



Avec 5 110 mAh au compteur, le Redmi Note 14 5G tient facilement 1,5 jour en usage mixte, voire plus en usage modéré. La charge 45 W permet de repasser de 0 à 100 % en à 57 minutes. Pour la partie connectique, un port USB-C, un mini-jack 3,5 mm et même un port infrarouge pour contrôler des téléviseurs (et autres appareils comme des appareils photos) façon télécommande via l’appli Mi Remote Controller.

Buds 6 Play, l’essentiel sans fil

Les Buds 6 Play s’inscrivent dans la philosophie Xiaomi : légèreté, simplicité, efficacité. Chaque écouteur pèse à peine 3,8 g, avec un design semi-intra qui tient bien sans gêner. Ils se glissent dans l’oreille sans appuyer, parfait pour les longues sessions d’écoute. L’étui reste compact, facile à transporter, et se recharge en USB-C. L’ensemble est cohérent et bien fini, sans bling-bling inutile.



Ici pas d’ANC, mais un son équilibré, avec des bassines correctes, des médiums propres, et une latence raisonnable pour les vidéos. Les Buds 6 Play ne visent pas les audiophiles, mais font le job pour le streaming, les appels ou TikTok. La connexion Bluetooth est stable, et l’appairage rapide, notamment avec les smartphones Xiaomi.

Concernant l’autonomie, environ 5 heures par charge, et jusqu’à 20 heures avec le boîtier. Pas mal pour des écouteurs inclus dans un bundle à ce prix.

Afin de comparer le Xiaomi Redmi Note 14 5G et les Buds 6 Play avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones à moins de 300 euros du moment, et celui sur les meilleurs écouteurs pas chers actuels.

Les Soldes d’été 2025 avec Frandroid

Jusqu’au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d’été en France. En cette occasion, la rédaction de Frandroid met à votre service son expertise en matière de nouvelles technologies pour vous aider à faire votre choix dans votre prochain achat Tech à prix réduit. Il y a plusieurs articles avec différentes thématiques, à vous de choisir :

Et pour être sûr de ne manquer aucun bon plan de l’édition 2025 des soldes d’été, vous pouvez aussi :

Nous suivre sur notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’été 2025

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.