Android 16 intègre enfin le partage audio par Bluetooth Auracast

La dernière version d’Android, actuellement en phase de développement, apporte une fonctionnalité attendue : le partage audio multiple via la technologie Auracast. Cette dernière permet de diffuser simultanément du contenu audio vers plusieurs appareils Bluetooth pour une expérience d’écoute collective.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Alors que la version 16 d’Android arrive plus tôt que prévu, elle propose évidemment son lot de nouveautés dont une particulièrement intéressante qui concerne la diffusion audio. Promis avec Android 15, la technologie Auracast sera finalement effective et profitera d’un déploiement massif avec Android 16.

Cette technologie s’appuie sur le Bluetooth LE Audio pour permettre la diffusion d’un flux audio vers plusieurs récepteurs simultanément. Il sera ainsi possible partager la musique, les podcasts ou les vidéos avec d’autres personnes équipées d’écouteurs compatibles, sans nécessiter de connexion individuelle pour chaque appareil.

Pour aller plus loin

Comment installer Android 16 DP1 sur son smartphone ?

La configuration se veut particulièrement intuitive : il suffit d’accéder à cette fonction via le menu « Appareils connectés » des paramètres Android, d’où on peut personnaliser le nom de la diffusion souhaité et même définir un mot de passe si nécessaire. En outre, un QR code permet également la connexion des autres participants.

Compatibilité et déploiement progressif

Cette fonctionnalité nécessite un matériel spécifique pour fonctionner. Côté smartphones : chez Google, seuls les Pixel 8 et les modèles plus récents (à l’exception du Pixel 8a) prennent en charge Auracast alors que Samsung a déjà adopté cette technologie sur ses Galaxy S24, tandis que d’autres fabricants comme Xiaomi commencent à l’intégrer dans leurs appareils.

Les écouteurs doivent également être compatibles avec cette technologie. Ainsi, les Google Pixel Buds Pro 2, les Samsung Galaxy Buds 3 et Galaxy Pro 3 font partie des premiers modèles à supporter Auracast. Chez Sony aussi, on peut compter sur les LinkBuds Open tandis que les écouteurs Sennheiser Momentum True Wireless 4 intègrent également cette technologie, tout comme les JBL Tour Pro 3 ou le casque Philips Fidelio L4 et les écouteurs Fidelio T2, par exemple. Enfin, certaines enceintes supportent aussi Auracast à l’image de la Miniroll de Ultimate Ears.

Auracast, quelles applications ?

Les applications pratiques d’Auracast sont nombreuses. Par exemple, dans les aéroports, les voyageurs pourront recevoir les annonces directement dans leurs écouteurs. Les musées pourront proposer des visites guidées sans matériel supplémentaire, et les salles de sport pourront diffuser l’audio de leurs différents écrans vers les appareils personnels des utilisateurs.

Cette technologie trouve également son utilité dans le domaine de l’accessibilité, permettant aux personnes malentendantes de recevoir un flux audio clair et direct dans leurs appareils auditifs compatibles. Les établissements d’enseignement pourront également en bénéficier pour améliorer l’expérience d’apprentissage des étudiants.

Rappelons que la version définitive d’Android 16 est attendue au cours du deuxième trimestre 2025. Si toutefois vous avez des équipements compatibles, vous pouvez toujours tenter d’installer Android 16 Developer Preview 1 et essayer.