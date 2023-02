Fidelio T2 : Philips lance des écouteurs hi-fi avec double transducteurs et haute autonomie

Philips a dévoilé ses nouveaux écouteurs Fidelio T2, des écouteurs à réduction de bruit dotés d'un système de double transducteurs, mais sans sacrifier l'autonomie.

En plus de son nouveau casque haut de gamme, le Fidelio L4, Philips a profité de son événement mondial, organisé ce mardi à Amsterdam, pour présenter ses nouveaux écouteurs sans fil de la gamme Fidelio, les Philips Fidelio T2.

Sans grande surprise, ces écouteurs font suite aux Fidelio T1, lancés en août 2021. Comme leurs prédécesseurs, il s’agit d’écouteurs sans fil au format intra-auriculaire, avec des embouts en silicone, dotés de larges surfaces tactiles pour les contrôles de la musique. Les écouteurs sont cependant plus compacts que leurs prédécesseurs, de l’ordre de 20 %, tandis que le boîtier aussi a été réduit avec un format 40 % plus compact.

Pour l’appairage, les Fidelio T2 sont compatibles avec le protocole Google Fast Pair. Comme c’est le cas pour le Fidelio L4, les écouteurs Fidelio T2 sont compatibles avec le Bluetooth 5.3, mais également le profil Bluetooth LE Audio. À ce titre, ils sont non seulement compatibles avec les codecs SBC, AAC et LDAC, mais aussi avec le profil LC3. Les écouteurs embarquent par ailleurs des transducteurs dynamiques de 9,2 mm avec un revêtement en graphène et un second système de transducteurs, à armature équilibrée, pour de meilleurs détails dans les aigus.

Une autonomie très confortable

Les Philips Fidelio T2 profitent également d’une fonction de réduction adaptative du bruit mettant à profit quatre microphones. Deux autres micros sont quant à eux utilisés pour la captation des voix durant les appels vocaux.

Fait surprenant pour des écouteurs à doubles transducteurs, Philips annonce que ses Fidelio T2 peuvent fonctionner pendant 9 heures consécutives avec réduction de bruit (27 heures avec le boîtier) et 10 heures sans cette fonctionnalité (30 heures avec le boîtier). Les écouteurs sont par ailleurs certifiés IPX4 et sont donc résistants à la sueur, aux éclaboussures ou à la pluie.

Pour l’heure, Philips n’a annoncé ni date de lancement ni tarif pour ses Fidelio T2. À titre d’exemple, les Fidelio T1 de 2021 avaient quant à eux été proposés à 299 euros au lancement. On peut donc imaginer un tarif proche des 300 euros pour cette nouvelle génération.

