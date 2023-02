Fidelio L4 : Philips lance un casque audio sans fil à destination des audiophiles

Philips a dévoilé son nouveau casques hi-fi, le Fidelio L4. Il est compatible avec les codecs LC3 et LDAC, mais embarque aussi une réduction de bruit active.

À l’occasion de son événement mondial organisé à Amsterdam, Philips a annoncé, ce mardi, l’arrivée de nombreux produits audio. Le constructeur néerlandais a notamment levé le voile sur son nouveau casque Bluetooth haut de gamme de la gamme Fidelio, le Philips Fidelio L4.

Comme tous les modèles de la gamme audio Fidelio de Philips, le Fidelio L4 se destine avant tout à une écoute avec la plus grande fidélité sonore possible. Il n’en oublie pas pour autant les avantages des casques nomades modernes, avec une connexion Bluetooth. Ici, Philips annonce non seulement le support du codec audio Bluetooth LDAC, mais également du codec LC3 de nouvelle génération, intégré au profil Bluetooth LE Audio.

Bien évidemment, casque à destination hi-fi oblige, le Fidelio L3 peut également être utilisé en filaire, non seulement grâce au port mini-jack, mais également à l’aide de la connectique USB-C. Il va donc être possible d’utiliser le Fidelio L4 tout en le rechargeant.

Un casque avec réduction de bruit active

Le Philips Fidelio L4 embarque par ailleurs des transducteurs de 40 mm de diamètre et profite d’un design circum-aural, avec des coussinets qui reposent autour des oreilles de l’utilisateur pour une meilleure isolation passive. Il bénéficie par ailleurs d’une fonction de réduction de bruit active hybride utilisant quatre microphones — deux à l’extérieur et deux à l’intérieur. Philips annonce par ailleurs avoir positionné les micros extérieurs à l’arrière du casque pour les rendre moins sensibles au vent que ceux du Fidelio L3 lancé fin 2020.

Pour les commandes au casque, le Philips Fidelio L4 utilise une surface tactile avec un système de glissement. C’est donc un usage proche de ce que l’on retrouve par ailleurs sur le Sony WH-1000XM4 par exemple.

Pour l’heure, Philips n’a pas communiqué sur le prix et la disponibilité de son casque Fidelio L4. Le constructeur néerlandais se contente de signaliser qu’il sera proposé « cette année », sans plus de précision. À titre de référence, le Fidelio L3 avait quant à lui été lancé à 349 euros. On peut donc s’attendre à un positionnement tarifaire similaire, sinon légèrement supérieur.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.